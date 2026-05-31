Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
31. 5. 2026,
20.09

Osveženo pred

1 ura, 4 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Aleš Pajovič Flensburg rokomet Domen Novak Blaž Blagotinšek

Nedelja, 31. 5. 2026, 20.09

1 ura, 4 minute

Rokomet, evropski pokal, tekma za 3. mesto in finale

Melsungen z golom Mandića osvojil evropsko ligo, "slovenski" Flensburg tretji

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
David Mandić, Melsungen | David Mandić je 12 sekund pred koncem zadel za zmago Melsungena. | Foto Guliverimage

David Mandić je 12 sekund pred koncem zadel za zmago Melsungena.

Foto: Guliverimage

Nemški Melsungen je letošnji zmagovalec evropske lige. Na zaključnem turnirju v Hamburgu je na finalni tekmi premagal domačega tekmeca iz Kiela s 24:23 (13:12), v tekmi za tretje mesto pa je bil nemški Flensburg boljši od francoskega Montpelliera z 32:30 (16:16).

Na izjemno trdi in izenačeni finalni tekmi je zmagoviti gol za Melsungen 12 sekund pred koncem dvoboja dosegel Hrvat David Mandić, najučinkovitejši igralec tega moštva pa je bil kar 215 cm visoki latvijski orjak Dainis Krištopans s štirimi goli. Lukas Zerbe je za Kiel dosegel pet zadetkov.

Slovensko obarvani Flensburg, ki ga vodi Aleš Pajovič, je bil v malem finalu boljši od Montpelliera. Slovenski reprezentant Domen Novak je dosegel dva gola, njegov klubski in reprezentančni soigralec Blaž Blagotinšek pa se ni vpisal med strelce.

Rokometaši Flensburga so osvojili tretje mesto. | Foto: Reuters Rokometaši Flensburga so osvojili tretje mesto. Foto: Reuters

Kiel je na sobotni prvi polfinalni tekmi ugnal Montpellier z 29:28, na drugem nemškem obračunu pa je bil Melsungen boljši od Flensburga s 37:30.

Evropsko ligo je na sporedu od sezone 2020/21. Na dosedanjih zaključnih turnirjih je dvakrat zmagal Flensburg, po enkrat pa Magdeburg, Füchse Berlin, Melsungen in Benfica iz Lizbone.

Evropska liga, nedelja, 31. maj:

Tekma za 3. mesto:
Montpellier : Flensburg         30:32 (16:16)
(Domen Novak 2 gola za Flensburg, Blaž Blagotinšek brez gola za Flensburg)

Finale:
Kiel : Melsungen 23:24 (12:13)

Rokomet, evropska liga, Kiel
Sportal Pajovič, Blagotinšek in Novak ostali brez finala
T - Milan Zupančič
Sportal Poslovila se je legenda celjskega, slovenskega in jugoslovanskega rokometa
Aleš Pajovič Flensburg rokomet Domen Novak Blaž Blagotinšek
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.