Melsungen z golom Mandića osvojil evropsko ligo, "slovenski" Flensburg tretji

Nemški Melsungen je letošnji zmagovalec evropske lige. Na zaključnem turnirju v Hamburgu je na finalni tekmi premagal domačega tekmeca iz Kiela s 24:23 (13:12), v tekmi za tretje mesto pa je bil nemški Flensburg boljši od francoskega Montpelliera z 32:30 (16:16).

Na izjemno trdi in izenačeni finalni tekmi je zmagoviti gol za Melsungen 12 sekund pred koncem dvoboja dosegel Hrvat David Mandić, najučinkovitejši igralec tega moštva pa je bil kar 215 cm visoki latvijski orjak Dainis Krištopans s štirimi goli. Lukas Zerbe je za Kiel dosegel pet zadetkov.

Slovensko obarvani Flensburg, ki ga vodi Aleš Pajovič, je bil v malem finalu boljši od Montpelliera. Slovenski reprezentant Domen Novak je dosegel dva gola, njegov klubski in reprezentančni soigralec Blaž Blagotinšek pa se ni vpisal med strelce.

Rokometaši Flensburga so osvojili tretje mesto. Foto: Reuters

Kiel je na sobotni prvi polfinalni tekmi ugnal Montpellier z 29:28, na drugem nemškem obračunu pa je bil Melsungen boljši od Flensburga s 37:30.

Evropsko ligo je na sporedu od sezone 2020/21. Na dosedanjih zaključnih turnirjih je dvakrat zmagal Flensburg, po enkrat pa Magdeburg, Füchse Berlin, Melsungen in Benfica iz Lizbone.