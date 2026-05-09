Krimovke zanesljivo do jubilejne 30. pokalne lovorike

Rokometašice Krima OTP Groupa Mercatorja so osvojile svojo 30. pokalno lovoriko, potem ko so v finalu zaključnega turnirja v Kopru premagale Ljubljano s 36:20 (20:6). Pred tem si je končno tretje mesto zagotovil Mlinotest, ki je v malem finalu premagal Koper z 31:26.

Krimovke, ki jih vodi Žiga Novak, so na Obali pričakovano prišle do svoje nove lovorike. Potem ko so v petek v polfinalu Koprčankam nasule 52 golov, so bile danes nekoliko bolj prizanesljive proti mestnim tekmicam iz Ljubljane. Kljub temu je bila tekma odločena že po prvem polčasu.

Za Krim je to 30. pokalna lovorika, ob njem sta jo doslej osvojili le še dve ekipi, in sicer dvakrat Olimpija v sezonah v sezonah 1991/92 in 1997/98 in enkrat Mlinotest v sezoni 2023/24.

Mrežo tekmic je najbolj pridno polnila Tamara Mavsar, ki je v svojem zadnjem finalu, saj končuje kariero, dosegla osem golov in so jo tudi izbrali za najboljšo igralko turnirja.

Tekma je hitro zavila na pričakovana pota, saj so favorizirane igralke Krima po sicer spodbudnih prvih minutah Ljubljane hitro prišle do štirih golov prednosti, sredi polčasa je bilo že šest zadetkov razlike, do konca polčasa pa je bilo tudi že jasno, da kakšne senzacije v Kopru ne bo. Na odmor sta namreč ekipi šli pri izidu 20:6.

Drugi polčas je bil zgolj formalnost, prednost je še narasla, najvišja je bila 18 golov. Mrežo tekmic je najbolj pridno polnila Tamara Mavsar, ki je v svojem zadnjem finalu, saj končuje kariero, dosegla osem golov in so jo tudi izbrali za najboljšo igralko turnirja. Pet golov je za zmagovalke prispevala Ana Abina, pri Ljubljani pa je s šestimi zadetki izstopala Žana Cerovak.

Ajdovkam bron

Ajdovke so primorski obračun dobile po tem, ko so tekmice strle v drugem polčasu. Prvi je bil kar izenačen, čeprav so bile igralke Mlinotesta večino časa v rahli prednosti. V drugem pa so do 46. minute pobegnile na +7, to pa je bilo dovolj za relativno mirno končnico dvoboja.

Pri Mlinotestu je Natalija Grandič dosegla osem golov, Ivona Barukčić pa šest, pri Koprčankah pa je s šestimi izstopala Anja Kolobarić.

