Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
9. 5. 2026,
19.35

Osveženo pred

4 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
pokal Slovenije rokomet

Sobota, 9. 5. 2026, 19.35

4 minute

Rokometni pokal Slovenije, finale in tekma za 3. mesto (ž)

Krimovke zanesljivo do jubilejne 30. pokalne lovorike

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
RK Ljubljana , RK Krim OTP Group Mercator | Krimovke so osvojile 30. pokalno lovoriko. | Foto Filip Barbalić

Krimovke so osvojile 30. pokalno lovoriko.

Foto: Filip Barbalić

Rokometašice Krima OTP Groupa Mercatorja so osvojile svojo 30. pokalno lovoriko, potem ko so v finalu zaključnega turnirja v Kopru premagale Ljubljano s 36:20 (20:6). Pred tem si je končno tretje mesto zagotovil Mlinotest, ki je v malem finalu premagal Koper z 31:26.

Krimovke, ki jih vodi Žiga Novak, so na Obali pričakovano prišle do svoje nove lovorike. Potem ko so v petek v polfinalu Koprčankam nasule 52 golov, so bile danes nekoliko bolj prizanesljive proti mestnim tekmicam iz Ljubljane. Kljub temu je bila tekma odločena že po prvem polčasu.

Za Krim je to 30. pokalna lovorika, ob njem sta jo doslej osvojili le še dve ekipi, in sicer dvakrat Olimpija v sezonah v sezonah 1991/92 in 1997/98 in enkrat Mlinotest v sezoni 2023/24.

Mrežo tekmic je najbolj pridno polnila Tamara Mavsar, ki je v svojem zadnjem finalu, saj končuje kariero, dosegla osem golov in so jo tudi izbrali za najboljšo igralko turnirja. | Foto: Filip Barbalić Mrežo tekmic je najbolj pridno polnila Tamara Mavsar, ki je v svojem zadnjem finalu, saj končuje kariero, dosegla osem golov in so jo tudi izbrali za najboljšo igralko turnirja. Foto: Filip Barbalić

Tekma je hitro zavila na pričakovana pota, saj so favorizirane igralke Krima po sicer spodbudnih prvih minutah Ljubljane hitro prišle do štirih golov prednosti, sredi polčasa je bilo že šest zadetkov razlike, do konca polčasa pa je bilo tudi že jasno, da kakšne senzacije v Kopru ne bo. Na odmor sta namreč ekipi šli pri izidu 20:6.

RK Ljubljana , RK Krim OTP Group Mercator | Foto: Filip Barbalić Foto: Filip Barbalić

Drugi polčas je bil zgolj formalnost, prednost je še narasla, najvišja je bila 18 golov. Mrežo tekmic je najbolj pridno polnila Tamara Mavsar, ki je v svojem zadnjem finalu, saj končuje kariero, dosegla osem golov in so jo tudi izbrali za najboljšo igralko turnirja. Pet golov je za zmagovalke prispevala Ana Abina, pri Ljubljani pa je s šestimi zadetki izstopala Žana Cerovak.

RK Ljubljana , RK Krim OTP Group Mercator | Foto: Filip Barbalić Foto: Filip Barbalić

Ajdovkam bron

Ajdovke so primorski obračun dobile po tem, ko so tekmice strle v drugem polčasu. Prvi je bil kar izenačen, čeprav so bile igralke Mlinotesta večino časa v rahli prednosti. V drugem pa so do 46. minute pobegnile na +7, to pa je bilo dovolj za relativno mirno končnico dvoboja.

Pri Mlinotestu je Natalija Grandič dosegla osem golov, Ivona Barukčić pa šest, pri Koprčankah pa je s šestimi izstopala Anja Kolobarić.

Ljubljana je v petkovem polfinalu ugnala Mlinotest z 29:24, krimovke pa so kar z 52:17 odpihnile Koper. Krim lovi svojo 30. pokalno lovoriko, sicer pa so se jih doslej veselili le še pri Mlinotestu v sezoni 2023/24 in Olimpiji v sezonah 1991/92 in 1997/98.

Pokal Slovenije

Finale:
Krim OTP Group Mercator : Ljubljana    36:20 (20:6)

* Dvorana Bonifika, gledalcev 250, sodnika: Kržan in Gorišek.
* Krim: Vojnovič, Risović, Đajić, Mario 3, Jurič 2, Puncer 3, Mavsar 8 (3), Abina 5 (1), Pogorelc 1, Kogovšek 4, Zulič 3, Johansen, Horaček, Marković 3, Abina 2, Egger 2.
* Ljubljana: Dobrijević, Zupan, Poznik 2, Vertovšek 1 (1), Bon Brzin 2, Ermenc 2, Tomić 2 (1), Ivanović, Tomas, Bassin, Vuković 2, Mehlin 1, Cerovak 6 (1), Đorđić, Statsenko 1, Meglič 1 (1).
* Sedemmetrovke: Krim 5 (4), Ljubljana 4 (4).
* Izključitve: Krim 8, Ljubljana / minut.
* Rdeči karton: /.

Tekma za 3. mesto:
Mlinotest : Koper                      31:26 (15:13)

rokometna žoga
Sportal Finale pokala povsem ljubljansko obarvan
Trimo Trebnje
Sportal Komisiji zavrnili pritožbo Trebanjcev, ti se sprašujejo, katera pravila veljajo
pokal Slovenije rokomet
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.