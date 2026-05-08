Krim Mercator Krim Mercator pokal Slovenije rokomet

Petek, 8. 5. 2026, 18.48

Rokometni pokal Slovenije, polfinale (ž)

Ljubljančanke prve finalistke rokometnega pokala

rokometna žoga | Foto Sportida

Foto: Sportida

Rokometašice Ljubljane so prve finalistke pokalnega tekmovanja. Ljubljančanke so v Kopru v polfinalu zaključnega turnirja ugnale Mlinotest z 29:24 (14:8). V sobotnem finalu, ki se bo začel ob 18. uri, se bodo pomerile z boljšim iz dvoboja Krim OTP Group Mercator - Koper. Ta se bo začel ob 20. uri.

Ljubljančanke so v prvem polčasu prišle do lepe prednosti šestih golov, potem ko od 19. minute do lavnega odmora tekmicam iz Vipavske doline niso dovolile zadetka, same pa so jih v tem času dosegle šest za vodstvo s 14:8.

V drugem delu so Ljubljančanke tekmice večinoma ohranjale na varni razdalji vsaj štirih golov, ko pa je Liana Vuković v 53. minuti unovčila sedemmetrovko za 24:18, je bil prvi finalist znan.

Pri Ljubljani je vratarka Luna Mija Zupan zbrala 18 obramb, najboljša strelka pa je bila Ivana Stacenko z osmimi goli, pet jih je dodala Vita Ivanović. Pri Mlinotestu, ki je zgrešil kar šest od 13 metov s sedmih metrov, pa je Ivona Barukčić dosegla devet golov (šest s sedmih metrov), pet pa Špela Bajc.

Mlinotest, ki je bil pokalni prvak v sezoni 2023/24, je lani v finalu izgubil proti Krimu. Ta sicer lovi že 30. lovoriko. Do te se je poleg Ajdovk in Krima doslej dokopala le še ljubljanska Olimpija v sezonah 1991/92 in 1997/98.

Tekma za 3. mesto bo v soboto ob 15. uri.

Polfinale:

Petek, 8. maj
Ljubljana : Mlinotest Ajdovščina       29:24 (14:8)
20.00 Krim OTP Group Mercator - Koper

Trimo Trebnje
RK Celje Pivovarna Laško - Ohrid
