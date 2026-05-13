Ena najbolj nenavadnih sezon v slovenskem klubskem nogometu bo danes doživela nov vrhunec. Sezona, v kateri sta Maribor in Olimpija senzacionalno ostala brez Evrope, Domžale pa izginile iz nogometnega zemljevida, bo postregla z novim pokalnim zmagovalcem. Pisala se bo zgodovina, saj bodo osvojitev lovorike pri Aluminiju bodisi Brinju proslavljali prvič. Če bi uspelo Grosupeljčanom, bi bil to podvig brez primere, saj bi se prvič v Sloveniji dokopal do lovorike drugoligaš. To pa še ni vse. Zmagovalca čakajo najmanj štiri evropske tekme, s tem pa tudi ogromen zaslužek, ki bo še kako vplival na klubski proračun. Zato zvečer ob 20. uri v Celju čaka Aluminij in Brinje "tekma stoletja", temu primerna bo v knežjem mestu tudi evforija njihovih navijačev!

Znana reka o tem, kako je žoga okrogla, pokal pa tekmovanje, v katerem ne manjka presenečenj, sta v sezoni 2025/26 na zelenicah na sončni strani Alp zaživela v epskih razsežnostih. Favoriti so izpadali drug za drugim, na koncu pa sta se v veliki finale prebila kluba, na katera bi pred začetkom sezone stavil le malokdo. To sta Aluminij in Brinje Grosuplje.

Brinje Grosuplje je senzacionalno v pokalu v tej sezoni izločil tudi Maribor in Olimpijo. Foto: Aleš Fevžer

Še ne dolgo nazaj sta se potegovala za točke v drugi ligi, v tej pa so Kidričani navdušili z zrelimi predstavami, kjer so si na krilih mlade in obetavne zasedbe suvereno zagotovili obstanek med elito, Brinje pa na drugi strani pišejo najbolj zlata poglavja svoje klubske zgodovine. Ne le, da so še vedno v igri za neposreden preboj v prvo ligo in jih konec tedna čaka "derbi resnice" z vodilno Nafto, ampak se jim po odmevni pokalni pravljici, kjer so na poti do finala šokirali tako Maribor kot tudi Olimpijo, nasmiha nepozabni uspeh, ki bi jim še kako napolnil klubsko blagajno. Zmagovalec pokala, če bo seveda prejel potrebno evropsko licenco za nastop (Aluminij jo je s strani NZS že prejel, op. p.), bo namreč zaigral v Evropi.

Zaradi igranja v Evropi se obeta rekorden zaslužek

Bo Jura Arsić tako danes v Celju proslavljal zgodovinski krstni pokalni naslov? Foto: Filip Barbalić Kluba iz Kidričevega in Grosuplja nista še nikoli zaigrala v evropskem tekmovanju, to poletje pa bo za enega izmed njiju v tem pogledu prav posebno. Pri tem pa velja poudariti, kako lahko pokalni zmagovalec v Evropi računa na dodaten privilegij, saj začenja pot v kvalifikacijah za ligo Europa, po morebitnem izpadu pa jo nadaljuje v kvalifikacijah za konferenčno ligo. Tako ima zagotovljene najmanj štiri evropske tekme, kar je imeniten razlog tako za uveljavitev nogometašev kot tudi zaslužek. Motivacije v obeh taborih tako pred ''tekmo stoletja'' ne manjka, z vlogo favorita, čeprav bi ta vsaj na papirju glede na prvoligaški status pripadala Aluminiju, pa se noče spoprijeti nihče.

Oba trenerja, Juro Arsića in Gorana Markovića v nogometnem svetu druži prijateljstvo in si pogosto izmenjujeta izkušnje in razmišljanja, skušata v tekmo vstopiti s čim manj evforije. Zavedata se, da bo to skrajno težko, saj je preboj v finale pokala prebudil nogometno strast v obeh krajih, tako da velja zvečer v Celju pričakovati vsaj tisoč privržencev tako iz Kidričevega kot tudi Grosupljega.

V boj za lovoriko se zvečer (od leve proti desni) podajajo trener in kapetan Brinja (Goran Marković in Nejc Pušnik) ter kapetan in trener Aluminija (Tomislav Jagić in Jura Arsić). Foto: Tine Eržen/STA

Na pot se bo podalo mnogo avtobusov, polnih nogometnih ljubiteljev, pozno zvečer pa bo postalo jasno, kateri kapetan bo prejel v roke pokalno lovoriko in dolgo v noč proslavljal največji uspeh v zgodovini kluba. Bo to Hrvat Tomislav Jagić (Aluminij) ali Nejc Pušnik (Brinje)?

Zrnec kar 20 let mlajši od stanovskega kolega

Jaka Zrnec bo zvečer podobno kot soigralci igral največjo tekmo v karieri. Foto: Aleš Fevžer Za enega najbolj zanimivih pokalnih spopadov v finalu bosta poskrbela vratarja. Pri Aluminiju bo skušal bogate izkušnje, pridobljene na največjih tekmah, pridoma uporabiti 39-letni Matjaž Rozman, na drugi strani bo skušal pokalno pravljico nadaljevati njegov kar 20 let mlajši stanovski kolega Jaka Zrnec. Rozman je že trikrat osvojil pokalno lovoriko, dvakrat z Interblockom, enkrat pa s Celjem, za najstnika Zrneca, enega izmed ponosov klubskega podmladka Brinja, pa bo to največja tekma v karieri.

Pestro bo tudi v napadu. Če pri Aluminiju izstopata Makedonca Emir Saitoski in Behar Feta, ki sta se v preteklosti dokazovala tudi pri Olimpiji in Mariboru, pa pri Brinju pri doseganju zadetkov blesti Nikola Jovičević. Nekdanji zmaj je v izjemni formi, dvakrat je v polno meril tudi na zadnji drugoligaški tekmi v Slovenski Bistrici.

Rekorder tekmovanja Maribor čaka na jubilejno deseto pokalno lovoriko že deset let. Tudi po zaslugi Brinja, ki je lani izločil vijolice po izvajanju enajstmetrovk. Foto: Vid Ponikvar

Spopad, na katerem bi se lahko pisala zgodovina, se bo tako v Celju začel ob 20. uri, že zdaj pa je jasno, da se bo seznam zmagovalcev pokala razširil. Slovenija bo dobila 11. različnega zmagovalca. Po Mariboru (9), Olimpiji (8), Kopru (4), Gorici (3), Celju, Domžalah, Interblocku in Muri (vsi 2) ter Rogaški in velenjskem Rudarju (oba 1) se bo na seznam zmagovalcev krstno vpisal še nogometni klub iz Kidričevega oziroma Grosupljega. Na dvoboju, na katerem si lahko zmagovalec prisluži lovoriko, Evropo in ogromno finančno nagrado. Ni kaj, obeta se "tekma stoletja".