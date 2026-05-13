Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Rok Plestenjak

Avtor:
Rok Plestenjak

Sreda,
13. 5. 2026,
11.45

Osveženo pred

1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
NK Brinje Grosuplje NK Aluminij Pokal Pivovarna Union pokal Slovenije

Sreda, 13. 5. 2026, 11.45

1 minuta

Pred slovenskim nogometnim finalom Aluminij - Brinje

Tekma stoletja za Aluminij in Brinje. Igra se za lovoriko, Evropo in rekordni finančni zaslužek!

Rok Plestenjak

Avtor:
Rok Plestenjak

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Matjaž Rozman | 39-letni vratar Matjaž Rozman bo danes lovil že četrto pokalno lovoriko. Aluminij bo skušal osvojiti prvo lovoriko v zgodovini kluba v obdobju državne samostojnosti. | Foto Jure Banfi

39-letni vratar Matjaž Rozman bo danes lovil že četrto pokalno lovoriko. Aluminij bo skušal osvojiti prvo lovoriko v zgodovini kluba v obdobju državne samostojnosti.

Foto: Jure Banfi

Ena najbolj nenavadnih sezon v slovenskem klubskem nogometu bo danes doživela nov vrhunec. Sezona, v kateri sta Maribor in Olimpija senzacionalno ostala brez Evrope, Domžale pa izginile iz nogometnega zemljevida, bo postregla z novim pokalnim zmagovalcem. Pisala se bo zgodovina, saj bodo osvojitev lovorike pri Aluminiju bodisi Brinju proslavljali prvič. Če bi uspelo Grosupeljčanom, bi bil to podvig brez primere, saj bi se prvič v Sloveniji dokopal do lovorike drugoligaš. To pa še ni vse. Zmagovalca čakajo najmanj štiri evropske tekme, s tem pa tudi ogromen zaslužek, ki bo še kako vplival na klubski proračun. Zato zvečer ob 20. uri v Celju čaka Aluminij in Brinje "tekma stoletja", temu primerna bo v knežjem mestu tudi evforija njihovih navijačev!

Aleksander Čeferin
Sportal Kraj, tako ponosen na Aleksandra Čeferina, razganja od evforije

Znana reka o tem, kako je žoga okrogla, pokal pa tekmovanje, v katerem ne manjka presenečenj, sta v sezoni 2025/26 na zelenicah na sončni strani Alp zaživela v epskih razsežnostih. Favoriti so izpadali drug za drugim, na koncu pa sta se v veliki finale prebila kluba, na katera bi pred začetkom sezone stavil le malokdo. To sta Aluminij in Brinje Grosuplje.

Brinje Grosuplje je senzacionalno v pokalu v tej sezoni izločil tudi Maribor in Olimpijo. | Foto: Aleš Fevžer Brinje Grosuplje je senzacionalno v pokalu v tej sezoni izločil tudi Maribor in Olimpijo. Foto: Aleš Fevžer

Še ne dolgo nazaj sta se potegovala za točke v drugi ligi, v tej pa so Kidričani navdušili z zrelimi predstavami, kjer so si na krilih mlade in obetavne zasedbe suvereno zagotovili obstanek med elito, Brinje pa na drugi strani pišejo najbolj zlata poglavja svoje klubske zgodovine. Ne le, da so še vedno v igri za neposreden preboj v prvo ligo in jih konec tedna čaka "derbi resnice" z vodilno Nafto, ampak se jim po odmevni pokalni pravljici, kjer so na poti do finala šokirali tako Maribor kot tudi Olimpijo, nasmiha nepozabni uspeh, ki bi jim še kako napolnil klubsko blagajno. Zmagovalec pokala, če bo seveda prejel potrebno evropsko licenco za nastop (Aluminij jo je s strani NZS že prejel, op. p.), bo namreč zaigral v Evropi.

Goran Marković, Jura Arsić, Nejc Pušnik, Tomislav Jagić
Sportal Pokalni finalisti se pred dnevom D otepajo vloge favoritov

Zaradi igranja v Evropi se obeta rekorden zaslužek

Bo Jura Arsić tako danes v Celju proslavljal zgodovinski krstni pokalni naslov? | Foto: Filip Barbalić Bo Jura Arsić tako danes v Celju proslavljal zgodovinski krstni pokalni naslov? Foto: Filip Barbalić Kluba iz Kidričevega in Grosuplja nista še nikoli zaigrala v evropskem tekmovanju, to poletje pa bo za enega izmed njiju v tem pogledu prav posebno. Pri tem pa velja poudariti, kako lahko pokalni zmagovalec v Evropi računa na dodaten privilegij, saj začenja pot v kvalifikacijah za ligo Europa, po morebitnem izpadu pa jo nadaljuje v kvalifikacijah za konferenčno ligo. Tako ima zagotovljene najmanj štiri evropske tekme, kar je imeniten razlog tako za uveljavitev nogometašev kot tudi zaslužek. Motivacije v obeh taborih tako pred ''tekmo stoletja'' ne manjka, z vlogo favorita, čeprav bi ta vsaj na papirju glede na prvoligaški status pripadala Aluminiju, pa se noče spoprijeti nihče.

Oba trenerja, Juro Arsića in Gorana Markovića v nogometnem svetu druži prijateljstvo in si pogosto izmenjujeta izkušnje in razmišljanja, skušata v tekmo vstopiti s čim manj evforije. Zavedata se, da bo to skrajno težko, saj je preboj v finale pokala prebudil nogometno strast v obeh krajih, tako da velja zvečer v Celju pričakovati vsaj tisoč privržencev tako iz Kidričevega kot tudi Grosupljega.

V boj za lovoriko se zvečer (od leve proti desni) podajajo trener in kapetan Brinja (Goran Marković in Nejc Pušnik) ter kapetan in trener Aluminija (Tomislav Jagić in Jura Arsić). | Foto: Tine Eržen/STA V boj za lovoriko se zvečer (od leve proti desni) podajajo trener in kapetan Brinja (Goran Marković in Nejc Pušnik) ter kapetan in trener Aluminija (Tomislav Jagić in Jura Arsić). Foto: Tine Eržen/STA

Na pot se bo podalo mnogo avtobusov, polnih nogometnih ljubiteljev, pozno zvečer pa bo postalo jasno, kateri kapetan bo prejel v roke pokalno lovoriko in dolgo v noč proslavljal največji uspeh v zgodovini kluba. Bo to Hrvat Tomislav Jagić (Aluminij) ali Nejc Pušnik (Brinje)?

Zrnec kar 20 let mlajši od stanovskega kolega

Jaka Zrnec bo zvečer podobno kot soigralci igral največjo tekmo v karieri. | Foto: Aleš Fevžer Jaka Zrnec bo zvečer podobno kot soigralci igral največjo tekmo v karieri. Foto: Aleš Fevžer Za enega najbolj zanimivih pokalnih spopadov v finalu bosta poskrbela vratarja. Pri Aluminiju bo skušal bogate izkušnje, pridobljene na največjih tekmah, pridoma uporabiti 39-letni Matjaž Rozman, na drugi strani bo skušal pokalno pravljico nadaljevati njegov kar 20 let mlajši stanovski kolega Jaka Zrnec. Rozman je že trikrat osvojil pokalno lovoriko, dvakrat z Interblockom, enkrat pa s Celjem, za najstnika Zrneca, enega izmed ponosov klubskega podmladka Brinja, pa bo to največja tekma v karieri.

Pestro bo tudi v napadu. Če pri Aluminiju izstopata Makedonca Emir Saitoski in Behar Feta, ki sta se v preteklosti dokazovala tudi pri Olimpiji in Mariboru, pa pri Brinju pri doseganju zadetkov blesti Nikola Jovičević. Nekdanji zmaj je v izjemni formi, dvakrat je v polno meril tudi na zadnji drugoligaški tekmi v Slovenski Bistrici.

Rekorder tekmovanja Maribor čaka na jubilejno deseto pokalno lovoriko že deset let. Tudi po zaslugi Brinja, ki je lani izločil vijolice po izvajanju enajstmetrovk. | Foto: Vid Ponikvar Rekorder tekmovanja Maribor čaka na jubilejno deseto pokalno lovoriko že deset let. Tudi po zaslugi Brinja, ki je lani izločil vijolice po izvajanju enajstmetrovk. Foto: Vid Ponikvar

Spopad, na katerem bi se lahko pisala zgodovina, se bo tako v Celju začel ob 20. uri, že zdaj pa je jasno, da se bo seznam zmagovalcev pokala razširil. Slovenija bo dobila 11. različnega zmagovalca. Po Mariboru (9), Olimpiji (8), Kopru (4), Gorici (3), Celju, Domžalah, Interblocku in Muri (vsi 2) ter Rogaški in velenjskem Rudarju (oba 1) se bo na seznam zmagovalcev krstno vpisal še nogometni klub iz Kidričevega oziroma Grosupljega. Na dvoboju, na katerem si lahko zmagovalec prisluži lovoriko, Evropo in ogromno finančno nagrado. Ni kaj, obeta se "tekma stoletja".  

Brinje Grosuplje
Sportal Slovenska senzacija ni edina v Evropi
Mura Primorje
Sportal Viole s pirotehniko uničile večni derbi, Mura si je zagotovila obstanek
Radomlje : Brinje Grosuplje, Pokal Pivovarna Union
Sportal Konec sanj o lovoriki za Ljubljančane, težave za Maribor in Olimpijo
Brinje Grosuplje, Pokal Pivovarna Union, Goran Markovič
Sportal Veliki junak senzacionalne zgodbe v Sloveniji razkril: "Sanjal sem, da bo tako!"
Nafta
Sportal Nafta po preobratu dobila lokalni derbi in je na pragu lovorike
David Kašnik
Sportal David Kašnik: kot najstnik obupal nad nogometom, danes obuja Koroško
NK Brinje Grosuplje NK Aluminij Pokal Pivovarna Union pokal Slovenije
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.