Pokalna tekmovanja ne slovijo po senzacijah le v Sloveniji. Tako je vsepovsod. Pregled dogajanja po Evropi prikimava dejstvu, da Brinje Grosuplje ni edini drugoligaš, ki bo zaigral v finalu pokala. Tako je tudi na Portugalskem, v Švici in Ukrajini, ni pa izključeno, da bi se zgodilo še kje drugje. Obstaja celo možnost, da bi se to zgodilo v Angliji!

Ko se igra pokal, pogosto diši po presenečenjih. Klubski velikani v Sloveniji so v tej sezoni doživljali stresne izpade kot po tekočem traku, tekmovanje pa je z junaškim prebojem v finale, s čimer je poskrbel za največji dosežek v zgodovini kluba, zaznamoval NK Brinje Grosuplje. Dolenjski drugoligaš bi lahko v sezoni 2025/26 presegel kar dva mejnika. V drugi ligi mu gre tako dobro, da je še vedno v igri celo za neposreden preboj v elitno 1. SNL, v pokalu, kjer je pokvaril načrte tudi Mariboru, Olimpiji in Radomljam, pa je le še en korak oddaljen od popolne senzacije.

Trener Jura Arsić je popeljal Aluminij v finale pokalnega tekmovanja, kjer se bo 13. maja v Celju pomeril z največjo senzacijo pokalne sezone. Foto: Filip Barbalić

Slovenija je bila že trikrat priča temu, da je v finalu pokala zaigral drugoligaš. Če Aluminiju (2002), Nafti (2020) in Gorici (2024) s statusom drugoligaša ni uspelo osvojiti lovorike, pa bi lahko uspelo v četrto. Tokrat se bo poskušal poigrati z zgodovino Brinje, 13. maja ga v Celju, posebnem čustvenem mestu za izkušenega vratarja Kidričanov Matjaža Rozmana, čaka spopad z Aluminijem.

Slovenija bo dobila že 15. udeleženca v Evropi

Pred finalom je že jasno, da se bo seznam zmagovalcev pokala razširil, saj bo to krstna lovorika za Brinje oziroma Aluminij. Slednji bo nastopil že tretjič v finalu, Grosupeljčani pa bodo čar sklepnega pokalnega dejanja, ki ponavadi prinaša nogometni praznik za celoten kraj, tako da se na prizorišče finala preseli ogromno število navijačev in krajanov, izkusili prvič.

Prihodnji mesec na finalnem srečanju pokala Pivovarne Union v Celju ne bo manjkalo privržencev Brinja. Bi lahko poleti spremljali celo evropske tekme ljubljencev? Foto: Aleš Fevžer

Slovenija bi lahko tako prvič dobila pokalnega zmagovalca, ki sploh ne igra v 1. SNL, obeta pa se še ena novost. Zmagovalec pokala bo zaigral v Evropi. Tako Brinje kot Aluminij tovrstnih izkušenj še nimata, zato boljšega v finalnem obračunu pokala čaka pestro in nepozabno poletje, v katerem se bo (sprva) preizkusil v kvalifikacijah za ligo Europa, z nastopi v Evropi pa si tudi napolnil klubsko blagajno. Slovenija bo tako na evropskem zemljevidu pozdravila novega udeleženca.

Za zdaj je v evropskih tekmovanjih, upoštevali smo tudi nekdanji tekmovanji kot sta pokal pokalnih zmagovalcev ter pokal Intertoto, nastopilo 14 različnih slovenskih klubov. Po abecednem redu so to bili Bravo, Celje, Domžale, Drava, Gorica, Interblock, Izola, Koper, Korotan, Maribor, Mura, Olimpija, Primorje in Rudar Velenje. Poleti se bo na seznam vpisal še zmagovalec pokala. Aluminij oziroma Brinje, ki pa bosta morala zaradi neustreznosti svojih nogometnih objektov za igranje evropskih tekem domače dvoboje pod okriljem Evropske nogometne zveze (Uefa) igrati drugje.

Seznam prvakov in pokalnih zmagovalcev v Evropi:

Država Prvak Pokalni zmagovalec Albanija finale Dinamo Tirana - Egnatia (13. maj) Anglija polfinale (25. in 26. april) Armenija polfinale (29. april) Avstrija finale LASK Linz - Altach (1. maj) Azerbajdžan finale Sabah Baku - Zira (13. maj) Belgija finale Union SG - Anderlecht (14. maj) Bolgarija polfinale (29. in 30. april) Bosna in Hercegovina finale Zrinjski Mostar - Velež Mostar (6. in 13. maj) Ciper polfinale (29. april) Češka finale Jablonec - Karvina (20. maj) Črna gora polfinale (6. maj) Danska finale Köbenhavn - Midtjylland (14. maj) Francija finale Lens - Nice (22. maj) Grčija finale PAOK Solun - OFI Kreta (25. april) Hrvaška finale Dinamo Zagreb - Rijeka (13. maj) Italija finale Lazio - Inter (13. maj) Izrael finale Hapoel Beer Sheva - Maccabi Tel Aviv (26. maj) Kosovo finale Dukagjini - Ferizaj Luksemburg polfinale (13. maj) Madžarska finale Ferencvaroš - Zalaegerszegi (9. maj) Malta finale Valletta - Gzira United (24. maj) Moldavija polfinale Nemčija finale Bayern München - (23. maj) Nizozemska PSV Eindhoven finale AZ Alkmaar - NEC Nijmegen (19. april) Poljska finale Gornik Zabrze - Rakow Czestochowa (2. maj) Portugalska finale Sporting Lizbona - (24. maj) Romunija finale Universitatea Cluj - Universitatea Craiova (13. maj) Rusija polfinale (6. in 7. maj) Severna Irska finale Dungannon Swifts - Coleraine (2. maj) Severna Makedonija polfinale (6. maj) Slovaška finale Žilina - Košice (1. maj) Slovenija Celje finale Aluminij - Brinje Grosuplje (13. maj) Srbija polfinale (29. april) Škotska finale Celtic Glasgow - Dunfermline (23. maj) Španija Real Sociedad Švica finale Lausanne Ouchy - St. Gallen (24. maj) Turčija polfinale (6. in 13. maj) Ukrajina finale Černihiv - Dinamo Kijev (20. maj) Wales The New Saints Caernarfon

V tabeli so izpuščeni prvaki in pokalni zmagovalci nekaterih manjših evropskih držav, pa tudi nekaterih lig, ki potekajo v drugačnih časovnih okvirih.

Tako je tudi na Portugalskem, pa v Švici ...

Portugalski prvak Sporting, ki se je v tej sezoni v ligi prvakov prebil med najboljših osem, bo v finalu pokala izraziti favorit. Foto: Reuters Kako pa je s presenečenji v pokalnih tekmovanjih širom Evrope? Zanimivo je, da Brinje Grosuplje niso edini drugoligaški klub, ki bo zaigral v finalu in se potegoval tako za lovoriko kot tudi Evropo. Podobni primeri se dogajajo tudi drugod. Na Portugalskem se bo favoritu Sportingu iz Lizbone denimo v finalu pokala zoperstavil drugoligaš Torreense, ki je v četrtek v polfinalu stežka izločil tretjeligaša Fafe.

Tudi v Ukrajini velja vsaj na papirju v finalu pokala pričakovati dvoboj "Davida in Goljata", saj se bo favorizirani Dinamo Kijev pomeril z drugoligašem Černihivom, ki v drugi ukrajinski ligi zaseda šele 12. mesto in je nevarno blizu padcu med tretjeligaše. Tudi v Švici se je zgodilo presenečenje. V finalu pokala se bo trenutno drugouvrščeni prvoligaš St. Gallen udaril s četrtouvrščenim drugoligašem Lausanne Ouchy, ki je na poti do finala izločil tudi Grasshoppers in Luzern.

Svetniki že izločili Arsenal

Drugoligaš Southampton bo skušal po Arsenalu v pokalu presenetiti še Manchester City. Foto: Reuters Drugoligaši pa bi se lahko uvrstili v finale pokalnega tekmovanja še v nekaterih evropskih državah. Tudi v Angliji. V najstarejšem pokalnem tekmovanju na svetu, pokalu FA, se bo ta konec tedna odločalo o finalistih. V soboto se bosta na Wembleyju najprej v polfinalu pomerila veliki favorit Manchester City in pa drugoligaš Southampton. Svetniki so v četrtfinalu presenetili Arsenal, v drugoligaškem tekmovanju Championship pa se jim nasmihajo dodatne kvalifikacije za napredovanje med elito, saj so dva kroga pred koncem na četrtem mestu.

Na Otoku pa se za prestižno lovoriko še vedno poteguje tudi Jaka Bijol z Leeds Unitedom. V nedeljo ga v "premierligaškem" spopadu na Wembleyju čaka pokalna poslastica proti ranjenem Chelseaju, ki je nedavno menjal trenerja.

Jaka Bijol je z Leeds Unitedom od prestižne angleške lovorike oddaljen le še dva koraka. V nedeljo ga čaka pokalni polfinalni spektakel na Wembleyju. Foto: Guliverimage

V Armeniji je v igri za pokalno lovoriko še drugoligaš Andranik, ki ga prihodnji teden čaka povratna polfinalna tekma z Urartujem. Prva tekma se je končala brez zmagovalca (1:1). V Črni gori se je v polfinale pokala uvrstil tudi drugoligaš Otrant. V boju za finalno vstopnico ga čaka zahtevna ovira, tretjeuvrščeni prvoligaš Dečić.

V Severni Makedoniji sta se v polfinale zavihtela kar dva drugoligaša. To sta Shkendija Haracine in Ohrid. Prvi bo skušal presenetiti soimenjaka Shkendijo iz Tetova, ki je v tej sezoni navduševala tudi v Evropi in si kot makedonski prvak zagotovila celo nastop v izločilnem delu konferenčne lige. Ohrid se bo pomeril s Sileksom.

Pokalna tekmovanja so polna nepredvidljivih razpletov. Brinje Grosuplje je tako pisal zgodovino na gostovanju v Radomljah. Foto: Aleš Fevžer

Po Evropi tako ne manjka čudežnih razpletov v pokalnih tekmovanjih. Slovenija ni edina dežela, kjer bo v finalu nastopil drugoligaški klub, ostaja pa v igri, da bi morda postala edina, kjer bi šel drugoligaš povsem do konca in osvojil pokalno lovoriko. Pokal nenazadnje slovi po tem, da je poln presenečenj. Seveda pa so slednja možna tudi drugod. Denimo na Portugalskem, v Ukrajini, Švici in še kje ...