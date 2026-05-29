Eva Alina Hočevar, slovenska kajakašica na divjih vodah, je v domačem Tacnu poskrbela za pravo športno evforijo. Naša kajakašica je odpeljala vrhunsko finalno vožnjo in zmagala tekmo svetovnega pokala pred domačimi gledalci. To je bila prva slovenska zmaga v domačem Tacnu v ženski konkurenci.

Izjemno veselje Eve Aline Hočevar pri podelitvi. Foto: Aleš Fevžer

Še po kvalifikacijah ni kazalo najbolje, saj se je Eva Alina Hočevar v finale uvrstila z 12. mestom, zadnjim, ki še vodi v veliki finale. To pa je pomenilo, da je šla tudi prva na progo v finalu. In takoj ko je prišla v cilj, je bilo jasno, da se obeta vrhunski rezultat, saj je skoraj za pet sekund popravila najboljši čas iz kvalifikacij, svojega pa za skoraj osem sekund. Še najbližje ji je bila legendarna Avstralka Jessica Fox, tretja pa je bila Španka Maialen Chourraut.

Slovenska junakinja na ramenih očeta in brata. Foto: Aleš Fevžer

"Brez besed, občutki so fenomenalni. Res sem zelo vesela, da mi je uspelo. Zdi se mi, da bi mi lahko uspelo že kakšno leto prej, ker sem dobro napredovala, ampak mi potem enostavno v finalu ni uspelo narediti tistega, kar moraš za zmago," je z nasmehom na obrazu razlagala Eva Alina, ki je še kako zadovoljna, da je sezono začela na takšen način, in to še doma v Tacnu.

"Tacen je nekaj posebnega zame. Prva medalja v svetovnem pokalu, prva zmaga v svetovnem pokalu. Super!" je komaj zbirala besede po veliki zmagi 24-letna slovenska športnica in pohvalila tudi navijače na tribuni. "Vedno, ko se zapeljem po tacenski zapornici in pogledam tribune, tam vidim gledalce in že takrat ti to da neko dodatno energijo, zato se potrudim še bolj tudi za njih."

Ostale naše tekmovalke so obstale v kvalifikacijah. Eva Terčelj je tekmovanje končala na 16. mestu, medtem ko je Lea Novak tekmovanje končala na 40. mestu.

Kajakaši tokrat razočarali

Veliko razočaranje so bili slovenski kajakaši, saj se nobenemu izmed njih ni uspelo uvrstiti v polfinale. Še najbližje finalu je bil Martin Srabotnik, ki je bil v kvalifikacijah 16., Lan Tominc je na progi naredil dve napaki, dobil štiri kazenske sekunde, to pa je na koncu zadostovalo za 20. mesto. Zmaga je šla v Italijo. Slavil je Xavier Ferrazzi, drugi je bil Poljak Michal Pasiut, tretji pa Čeh Jakub Krejci.

Povsem pa se je vožnja podrla Petru Kauzerju. Hrastničan je pred tekmo upal, da mu bo po dolgem času čoln le stekel v domačem Tacnu, a tudi letos ni imel te sreče. Sodniki so mu na osmih vratih prisodili 50 kazenskih sekund, nato je naredil še dva dotika, kar je na koncu zadostovalo za skromno 50. mesto.

Kauzer vidno razočaran in žalosten

Kauzer je bil predvsem razočaran nad progo in višino vrat, prav tako pa je dejal, da je bila na nekaj delih proge prava loterija. "Ne vem, ni bilo ravno prijetno danes. Mogoče se zdi, da se izgovarjam, ampak ne po moji krivdi. Na koncu je bilo še samo mučenje, ker sem ves čas veslal po špici, saj sem moral vseskozi paziti, da ne udarim v vrata. Sploh tukaj v Tacnu, ko voda meša. Enostavno ni užitka in to se mi dogaja že zadnjih nekaj let v Tacnu," je razočarano razlagal naš sogovornik in bil na nek način olajšan, da je bila tekma zanj že končana.

Med drugim je poudaril, da kot domači tekmovalec nima več nobene prednosti, saj so že vsi dobro naštudirali tacensko progo, deloma pa za to išče razlog v postavitvi proge, ki jo postavljajo že zadnjih nekaj let. "Namesto da bi tako, kot sem včasih užival in vriskal od znotraj, se danes na neki način jokam in enostavno ni več užitka. Malo sem žalosten, ker na domači progi ne uživam več tako, kot sem včasih. In to pogrešam."

V soboto je na sporedu tekma kanuistk in kanuistov, kjer bodo naši tekmovalci spet lovili visoka mesta.