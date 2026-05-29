Novi potni listi: kaj bo drugače?

Slovenija bo v ponedeljek začela z izdajo nove, pete generacije obrazcev slovenskih potnih listin. Veljavnih potnih listov državljani ne rabijo menjati, lahko pa to storijo, če želijo, so v sporočilu za javnost zapisali na ministrstvu za notranje zadeve. Nov potni list vsebuje več kot 100 zaščitnih elementov, so dodali.

Potni list je potovalni dokument in dokument za izkazovanje istovetnosti in državljanstva posameznika tako doma kot v tujini, zato sta njegova kakovost in zaščita pred ponarejanjem in prenarejanjem izrednega pomena za varnost identitete imetnika, so zapisali.

Nova generacija potnih listov po navedbah ministrstva sledi napredku tehnologije v obdobju zadnjih desetih let, hkrati pa so modernizirali tudi dizajn. Ta sicer še vedno sledi celostni grafični podobi slovenskih potovalnih dokumentov, s čimer zagotavlja prepoznavnost slovenskega potnega lista v tujini, približal pa se je tudi zadnji različici osebne izkaznice.

Posebna vloga Zdravljice

Oblikovna rešitev odraža prepoznavne značilnosti Slovenije. Posebno vlogo ima uporaba Zdravljice, pesmi največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna. Po ustavi in posebnem zakonu je sedma kitica Zdravljice besedilo slovenske himne. Zdravljica se tako v rokopisu, ki ga hrani Narodna in univerzitetna knjižnica, kot v prepisu pojavlja v obliki različnih ultravijoličnih zaščit na vsaki strani potnega lista in v obliki mikroteksta, ki teče po slovenskih rekah znotraj zemljevida na biografski strani dokumenta. Besedilo državne himne se pojavlja tudi v spirali ter kot otipni in reliefni element.

Na zadnji platnici je dodana nova vrsta zaščite – vtisnjena stilizirana podoba Triglava, ki prehaja v krivuljo, simbolizirajočo slovensko morje in reke, ter napis SVN, ki je z mednarodnim standardom ISO 3166 določena univerzalna tričrkovna koda Slovenije.

Močno simboliko izražata tudi na notranji strani platnic in v hologramu uporabljena motiva ozvezdij Raka in Kozoroga. Motiva predstavljata postavitev ozvezdja Kozoroga na dan plebiscita, 23. decembra 1990, ko so se državljani odločili za samostojno in neodvisno Slovenijo, in ozvezdja Raka na dan 25. junija 1991, ko je Slovenija razglasila svojo neodvisnost.

V modrozelenih tonih

Za implementacijo zaščitnih elementov so na potnem listu uporabljene tudi podobe s plašča vaške situle s poudarkom na podobi konjenika, ki simbolizira potovanja. Uporabljena sta tudi motiva lipovega lista in kontura Robbovega vodnjaka. Barvna shema novega potnega lista bodo modrozeleni toni. Izbor motivov, uporabljenih na vizumskih straneh, je za serijo potnih listin, ki so se začeli izdajati v letu 2001, naredil slovenski grafični oblikovalec Miljenko Licul in ostaja nespremenjen.

Na slovenskih dokumentih je prvič uporabljena tehnika barvne fotografije imetnika, ki se sicer prostemu očesu vidno pojavlja na treh mestih. Vsaka fotografija je v postopku izdelave dodatno zaščitena z unikatnimi osebnimi podatki. Čez fotografijo v ultravijoličnem zapisu sega podatek o osebnem imenu in letu rojstva, preko vratu posameznika pa se poleg teh podatkov izpiše tudi serijska številka potnega lista. Podoba imetnika je v potnem listu z različnimi tehnikami personalizacije upodobljena petkrat.

Na novi seriji je odpravljena pomanjkljivost slabo vidnega zapisa serijske številke, saj ta ni več zapisana v obliki spremenljivega laserskega zapisa, ampak s poudarjeno pisavo. Na potnem listu je ob terciarni fotografiji tudi QR koda, ki omogoča preverjanje veljavnosti potnega lista.

Spremenile se bodo tudi cene. Potni list, ki velja 10 let, bo po novem stal 58,87 evra, potni list, ki velja pet let 52,07 evra, potni list s triletno veljavnostjo 47,97 evra.

Trenutno je v obtoku 771.295 veljavnih potnih listov. Do konca leta bo potekla veljavnost 26.319 potnim listom. Do 29. maja je bilo vloženih 40.757 vlog za izdajo potnega lista, so se sporočili z ministrstva za notranje zadeve.