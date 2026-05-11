Pokalni finalisti se pred sredinim dnevom D otepajo vloge favoritov

Celje bo v sredo prizorišče finalnih obračunov nogometnega pokala Pivovarne Union. V moškem se bosta ob 20.00 pomerila Aluminij in drugoligaš Brinje Grosuplje, v ženskem pa ob 16.00 Mura Nona in Radomlje Medex. Vsi vpleteni si želijo zmagoslavja, vloge favoritov pa prepuščajo tekmecem.

Moško pokalno tekmovanje je poskrbelo za precej presenetljiva finalista. Aluminij v prvi ligi zaseda sedmo mesto, grosupeljska zasedba pa je drugoligaš. A oba sta na poti do finala izločila favorite. Grosupeljčani v šestnajstini finala Maribor, v osmini Bistrico, v četrtfinalu Olimpijo, v polfinalu pa še Radomlje, na drugi strani pa so Kidričani po vrsti premagali nižjeligaše Žiri, Polane, Fužinar, v polfinalu pa prvoligaša Bravo.

Arsić: Večinoma bo odločala mentalna priprava

Aluminij bo tretjič igral v finalu slovenskega pokala, za zdaj je še brez lovorike. "Pričakujemo težko in kakovostno tekmo. Menim, da kljub drugačnemu mnenju javnosti nismo v neki prednosti. Tekma bo na življenje ali smrt," je na novinarski konferenci v Ljubljani ocenil trener Aluminija Jura Arsič.

Jura Arsić, trener Aluminija Foto: Tine Eržen/STA

Dodal je, da se sami otepajo vloge favorita iz več razlogov. "O taktiki, tehniki in fizični pripravljenosti je v tem delu sezone brezpredmetno govoriti. Večinoma bo odločala mentalna priprava," meni Arsić, ki bo imel z izjemo dlje odsotnih Ivijana Svržnjaka in Amirja Feratovića na voljo vse svoje igralce.

Trener Brinja Goran Marković bo na drugi strani pogrešal kaznovanega Miho Dobnikarja. "Plan je v 90 odstotkih narejen, mogoče pa bomo v sredo še s čim presenetili, tudi naše igralce," je povedal Marković. "Dokazalo se je, da je čar pokala ta, da lahko tudi manjši klubi presenetijo velike. Mi smo popestritev za slovenski nogomet."

Kot je dodal, ekipo Aluminija dobro poznajo. "Vemo, kaj lahko pričakujemo. Pripravljali se bomo tako kot na vsako tekmo ... Menim, da bodo poleg mentalne priprave odločali tudi nekateri taktični detajli, bo pa naša naloga v glavnem fante umiriti."

Goran Marković, trener Brinja Foto: Tine Eržen/STA

Kapetan Brinja Nejc Pušnik je dejal, da jih je mogoče na začetku kdo podcenjeval. "To je vrhunec sezone za nas, nihče ni pričakoval, da bomo prišli do tu. Ampak zdaj pa gremo po zmago."

Grosupeljčane sicer po pokalu čaka še pester konec sezone, v drugi ligi se borijo za napredovanje v prvo, do konca sta še dva kroga, potem pa mogoče še dve tekmi s Primorjem v dodatnih kvalifikacijah za prvo ligo.

Vodilna Mura Nona v lov za 12. pokalno lovoriko

V ženskem finalu se bosta srečali najboljši ekipi ženske lige. Vodilna Mura Nona bo lovila 12. pokalno lovoriko, Radomlje pa prvo. Radomljanke so v tej sezoni proti Sobočankam enkrat izgubile, dvakrat pa remizirale.

Na fotografiji: Ana Milović, Matej Mavrič Rožič, Ula Omerzu in Vladimir Kokol. Foto: Tine Eržen/STA

"En cilj smo dosegli z naslovom državnega prvaka. Lani nismo dobili pokala; vemo, kjer smo zgrešili, tako da bomo to letos poskušali popraviti. Tekmece poznamo dobro, oni so nam prepustili vlogo favorita, mi pa jo njim nazaj. So dobra ekipa, ki napreduje iz leta v leto," je povedal strateg Mure Vladimir Kokol, ki ima precej težav s poškodbami v kadru, "ostali smo praktično brez zvezne vrste".

Prva strelka ženske lige Ana Milović pa meni, da se od Mure vedno pričakuje zmago. "Veseli me, da tudi Radomlje napredujejo, saj sem tam začela. Od finala pa pričakujem, da bomo dale vse od sebe in zmagale."

Ana Milović Foto: Tine Eržen/STA

Matej Mavrič Rožič, ki vodi Radomlje, pa je poudaril, da se predvsem veselijo tega finala. "To je nagrada za vložen trud. Ne bomo ničesar spreminjali. Želimo si, da bi šli na tekmo sproščeni. V vlogi favorita pa je Mura," meni nekdanji slovenski reprezentant, ki ima prav tako v kadru nekaj odsotnosti zaradi dolgotrajnih poškodb.

Moški finale bo sodil David Šmajc, ženskega pa Denis Šabanagić. Kot ocenjujeta stratega moških finalistov, ni nevarnost, da bi v Celju prišlo do podobnih incidentov kot konec tedna na derbiju med Mariborom in Olimpijo, ko so mariborski navijači z metanjem pirotehnike povzročili odpoved tekme. "Dogodki iz minulih dni ne sodijo na igrišča. Navijači dajejo draž, ampak to je bilo prekoračenje meja. Ne naš ne grosupeljski klub pa nimata takšnih navijačev, da bi bila ogrožena varnost," je dejal Arsič.

Preberite še: