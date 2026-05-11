Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. T. K., STA

Ponedeljek,
11. 5. 2026,
13.40

Osveženo pred

1 ura, 33 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
ŽNK Radomlje ŽNK Mura Nona NK Brinje Grosuplje NK Aluminij

Ponedeljek, 11. 5. 2026, 13.40

1 ura, 33 minut

Pred finalom nogometnega pokala Pivovarne Union

Pokalni finalisti se pred sredinim dnevom D otepajo vloge favoritov

Avtorji:
A. T. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Goran Marković, Jura Arsić, Nejc Pušnik, Tomislav Jagić | Na fotografiji: Trener NK Brinje Grosuplje Goran Marković, kapetan NK Brinje Grosuplje Nejc Pušnik, kapetan NK Aluminij Tomislav Jagić in trener NK Aluminij Jura Arsić. | Foto Tine Eržen/STA

Na fotografiji: Trener NK Brinje Grosuplje Goran Marković, kapetan NK Brinje Grosuplje Nejc Pušnik, kapetan NK Aluminij Tomislav Jagić in trener NK Aluminij Jura Arsić.

Foto: Tine Eržen/STA

Celje bo v sredo prizorišče finalnih obračunov nogometnega pokala Pivovarne Union. V moškem se bosta ob 20.00 pomerila Aluminij in drugoligaš Brinje Grosuplje, v ženskem pa ob 16.00 Mura Nona in Radomlje Medex. Vsi vpleteni si želijo zmagoslavja, vloge favoritov pa prepuščajo tekmecem.

Moško pokalno tekmovanje je poskrbelo za precej presenetljiva finalista. Aluminij v prvi ligi zaseda sedmo mesto, grosupeljska zasedba pa je drugoligaš. A oba sta na poti do finala izločila favorite. Grosupeljčani v šestnajstini finala Maribor, v osmini Bistrico, v četrtfinalu Olimpijo, v polfinalu pa še Radomlje, na drugi strani pa so Kidričani po vrsti premagali nižjeligaše Žiri, Polane, Fužinar, v polfinalu pa prvoligaša Bravo.

Arsić: Večinoma bo odločala mentalna priprava

Aluminij bo tretjič igral v finalu slovenskega pokala, za zdaj je še brez lovorike. "Pričakujemo težko in kakovostno tekmo. Menim, da kljub drugačnemu mnenju javnosti nismo v neki prednosti. Tekma bo na življenje ali smrt," je na novinarski konferenci v Ljubljani ocenil trener Aluminija Jura Arsič.

Jura Arsić, trener Aluminija | Foto: Tine Eržen/STA Jura Arsić, trener Aluminija Foto: Tine Eržen/STA

Dodal je, da se sami otepajo vloge favorita iz več razlogov. "O taktiki, tehniki in fizični pripravljenosti je v tem delu sezone brezpredmetno govoriti. Večinoma bo odločala mentalna priprava," meni Arsić, ki bo imel z izjemo dlje odsotnih Ivijana Svržnjaka in Amirja Feratovića na voljo vse svoje igralce.

Trener Brinja Goran Marković bo na drugi strani pogrešal kaznovanega Miho Dobnikarja. "Plan je v 90 odstotkih narejen, mogoče pa bomo v sredo še s čim presenetili, tudi naše igralce," je povedal Marković. "Dokazalo se je, da je čar pokala ta, da lahko tudi manjši klubi presenetijo velike. Mi smo popestritev za slovenski nogomet."

Kot je dodal, ekipo Aluminija dobro poznajo. "Vemo, kaj lahko pričakujemo. Pripravljali se bomo tako kot na vsako tekmo ... Menim, da bodo poleg mentalne priprave odločali tudi nekateri taktični detajli, bo pa naša naloga v glavnem fante umiriti."

Goran Marković, trener Brinja | Foto: Tine Eržen/STA Goran Marković, trener Brinja Foto: Tine Eržen/STA

Kapetan Brinja Nejc Pušnik je dejal, da jih je mogoče na začetku kdo podcenjeval. "To je vrhunec sezone za nas, nihče ni pričakoval, da bomo prišli do tu. Ampak zdaj pa gremo po zmago."

Grosupeljčane sicer po pokalu čaka še pester konec sezone, v drugi ligi se borijo za napredovanje v prvo, do konca sta še dva kroga, potem pa mogoče še dve tekmi s Primorjem v dodatnih kvalifikacijah za prvo ligo.

Vodilna Mura Nona v lov za 12. pokalno lovoriko

V ženskem finalu se bosta srečali najboljši ekipi ženske lige. Vodilna Mura Nona bo lovila 12. pokalno lovoriko, Radomlje pa prvo. Radomljanke so v tej sezoni proti Sobočankam enkrat izgubile, dvakrat pa remizirale.

Na fotografiji: Ana Milović, Matej Mavrič Rožič, Ula Omerzu in Vladimir Kokol. | Foto: Tine Eržen/STA Na fotografiji: Ana Milović, Matej Mavrič Rožič, Ula Omerzu in Vladimir Kokol. Foto: Tine Eržen/STA

"En cilj smo dosegli z naslovom državnega prvaka. Lani nismo dobili pokala; vemo, kjer smo zgrešili, tako da bomo to letos poskušali popraviti. Tekmece poznamo dobro, oni so nam prepustili vlogo favorita, mi pa jo njim nazaj. So dobra ekipa, ki napreduje iz leta v leto," je povedal strateg Mure Vladimir Kokol, ki ima precej težav s poškodbami v kadru, "ostali smo praktično brez zvezne vrste".

Prva strelka ženske lige Ana Milović pa meni, da se od Mure vedno pričakuje zmago. "Veseli me, da tudi Radomlje napredujejo, saj sem tam začela. Od finala pa pričakujem, da bomo dale vse od sebe in zmagale."

Ana Milović | Foto: Tine Eržen/STA Ana Milović Foto: Tine Eržen/STA

Matej Mavrič Rožič, ki vodi Radomlje, pa je poudaril, da se predvsem veselijo tega finala. "To je nagrada za vložen trud. Ne bomo ničesar spreminjali. Želimo si, da bi šli na tekmo sproščeni. V vlogi favorita pa je Mura," meni nekdanji slovenski reprezentant, ki ima prav tako v kadru nekaj odsotnosti zaradi dolgotrajnih poškodb.

Moški finale bo sodil David Šmajc, ženskega pa Denis Šabanagić. Kot ocenjujeta stratega moških finalistov, ni nevarnost, da bi v Celju prišlo do podobnih incidentov kot konec tedna na derbiju med Mariborom in Olimpijo, ko so mariborski navijači z metanjem pirotehnike povzročili odpoved tekme. "Dogodki iz minulih dni ne sodijo na igrišča. Navijači dajejo draž, ampak to je bilo prekoračenje meja. Ne naš ne grosupeljski klub pa nimata takšnih navijačev, da bi bila ogrožena varnost," je dejal Arsič.

Preberite še:

Nafta
Sportal Nafta po preobratu dobila lokalni derbi in je na pragu lovorike
Mura Primorje
Sportal Prvoligaški status Primorja pod velikim vprašajem, Viole prekinile večni derbi
Nafta
Sportal Nafta še korak bližje vrnitvi med elito

ŽNK Radomlje ŽNK Mura Nona NK Brinje Grosuplje NK Aluminij
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.