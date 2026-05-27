Poljakinja tokrat proti mladi Čehinji

V sredo se bodo na teniškem OP Francije začeli dvoboji drugega kroga, kjer se obeta kar nekaj zanimivih dvobojev. Med drugim bo igrala Iga Swiatek, štirikratna zmagovalka tega turnirja. Zanimivo pa bo spremljati tudi Elino Svitolino.

Iga Swiatek tudi letos v Parizu igra zelo dobro. Poljakinja je v prvem krogu Rolanda Garrosa povsem nadigrala Francesco Jones in ji prepustila le tri igre. V drugem krogu pa jo zdaj čaka Čehinja Sara Bejlek. Tretja igralka sveta v francoski prestolnici znova lovi visoke cilje, saj je prav Pariz njen najljubši teren, kjer je do zdaj slavila že štirikrat. Bejlek je sicer v prvem krogu premagala Sloane Stephens, a je treba vedeti, da Američanka že nekaj časa ne igra visoki ravni, tako da je Poljakinja v tem dvoboju velika favoritinja.

Elina Svitolina Foto: Reuters

Na osrednje igrišče bost stopili tudi Elina Svitolina in Kaitlin Quevedo. Prva je v ponedeljek v solzah spremljala zadnji dvoboj svojega moža Gaela Monfilsa. Svitolina in Quevedo bosta igrali svoj prvi medsebojni dvoboj. Elena Ribakina, krvnica naše Veronike Erjavec, bo v druge krogu igrala proti Juliji Starodubtsevi.

Zanimivi dvoboji

Sara Bejlek (Češ) - Iga Swiatek (Pol/3)

Elina Svitolina (Ukr/7) - Kaitlin Quevedo (Špa)

Juliia Starodubtseva (Ukr) - Elena Rybakina (Kaz/2)

Jasmine Paolini (Ita/13) - Solana Sierra (Arg)

Caty McNally (ZDA) - Belinda Bencic (Švi/11)

Mirra Andreeva (Rus/8) - Marina Bassols Ribera (Špa)



Preberite še: