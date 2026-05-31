Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sportal, STA

Nedelja,
31. 5. 2026,
18.01

Osveženo pred

2 minuti

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,26

Natisni članek

Natisni članek
SP v hokeju 2026 hokej Švica Finska

Nedelja, 31. 5. 2026, 18.01

2 minuti

SP v hokeju, finale

Norvežani najprej zapravili veliko vodstvo, v podaljšku pa spisali zgodovino

Avtorji:
Sportal, STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,26
Tinus Luc Koblar | Tinus Luc Koblar je Norvežanom pomagal do prvega odličja na svetovnih prvenstvih. V boju za bron so v podaljšku s 3:2 premagali Kanado. | Foto Guliverimage

Tinus Luc Koblar je Norvežanom pomagal do prvega odličja na svetovnih prvenstvih. V boju za bron so v podaljšku s 3:2 premagali Kanado.

Foto: Guliverimage

Norveška hokejska reprezentanca, za katero igra tudi v Sloveniji rojeni Tinus Luc Koblar, je spisala zgodovino. Na tekmi za bron je v podaljšku s 3:2 premagala Kanado in prvič osvojila odličje. Norvežani so se igrali z vodstvom, še dobro minuto pred iztekom rednega dela vodili z 2:0, nato pa Kanadčanom dopustili dva gola, a se v podaljšku vendarle razveselili premiernega odličja. Ob 20.20 v Zürichu sledi še finale med gostitelji Švicarji in Finci. Švica, ki še tretjič zapored igra v finalu, še nikoli ni osvojila naslova svetovne hokejske prvakinje, Finci pa napadajo peti naslov. Slovenci so v svoji skupini zasedli predzadnje, sedmo mesto in drugič zapored obstali med elito. Naslednje prvenstvo bo maja prihodnje leto v Mannheimu in Düsseldorfu.

polfinale SP hokej Finska Aatu Raty
Sportal Švicarji povozili Norvežane, za naslov proti Fincem

Svetovno prvenstvo, zaključni boji

Finale in tekma za 3. mesto (Zürich)

Nedelja, 31. maj

norveška hokejska reprezentanca | Foto: Reuters Foto: Reuters

Finci so se v finale uvrstili z zmago 4:2 proti Kanadi, lovili bodo peti svetovni naslov, prvega po letu 2022. 

V finalu se bodo srečali s Švico, ki jih je ugnala v skupinskem delu.

Švicarji so v polfinalu s 6:0 premagali Norvežane in se tretjič zapored prebili v finale svetovnega prvenstva. Zvečer bodo imeli priložnost, da prvič postanejo svetovni prvaki, potem ko so na SP do zdaj osvojili pet srebrnih in šest bronastih odličij.

beloruska hokejska reprezentanca
Sportal Beloruski hokej se vrača na SP, o Rusiji bodo še odločali, na Bledu prihodnje leto mladi upi
SP v hokeju 2026 hokej Švica Finska
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.