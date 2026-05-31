Norveška hokejska reprezentanca, za katero igra tudi v Sloveniji rojeni Tinus Luc Koblar, je spisala zgodovino. Na tekmi za bron je v podaljšku s 3:2 premagala Kanado in prvič osvojila odličje. Norvežani so se igrali z vodstvom, še dobro minuto pred iztekom rednega dela vodili z 2:0, nato pa Kanadčanom dopustili dva gola, a se v podaljšku vendarle razveselili premiernega odličja. Ob 20.20 v Zürichu sledi še finale med gostitelji Švicarji in Finci. Švica, ki še tretjič zapored igra v finalu, še nikoli ni osvojila naslova svetovne hokejske prvakinje, Finci pa napadajo peti naslov. Slovenci so v svoji skupini zasedli predzadnje, sedmo mesto in drugič zapored obstali med elito. Naslednje prvenstvo bo maja prihodnje leto v Mannheimu in Düsseldorfu.

Finale in tekma za 3. mesto (Zürich) Nedelja, 31. maj



Finci so se v finale uvrstili z zmago 4:2 proti Kanadi, lovili bodo peti svetovni naslov, prvega po letu 2022.

V finalu se bodo srečali s Švico, ki jih je ugnala v skupinskem delu.

Švicarji so v polfinalu s 6:0 premagali Norvežane in se tretjič zapored prebili v finale svetovnega prvenstva. Zvečer bodo imeli priložnost, da prvič postanejo svetovni prvaki, potem ko so na SP do zdaj osvojili pet srebrnih in šest bronastih odličij.