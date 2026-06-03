Na mejo prišla s 55 kovčki. Ko so jih odprli, so bili pošteno presenečeni.

Iz Švice poročajo o neobičajnem primeru, ki se je zgodil na mejnem prehodu Thayngen v kantonu Schaffhausen. Ženska, ki živi v Švici, se je na meji pojavila s 55 kovčki in torbami, ki jih je prevažala v kombiju. Trdila je, da se vrača z dopusta v Nemčiji. Zaradi velike količine prtljage je vzbudila sum, da bi lahko prevažala neprijavljeno ali tihotapljeno blago, zato so se cariniki odločili za pregled.

Po podatkih švicarskega zveznega urada za carino in varnost meja (BAZG) je ženska sama potovala iz Nemčije v Švico. Ker je bila carinikom sumljiva, so z rentgenskim aparatom pregledali vseh 55 kovčkov in torb. Pregled je trajal približno 20 minut.

Na koncu se je izkazalo, da ni bilo nobenih nepravilnosti. Po navedbah carinskih organov je ženska s seboj prevažala le osebne predmete in nobenega blaga, ki bi ga bilo treba prijaviti. Voznica je že med pregledom trdila, da gre za njeno osebno prtljago. Ker niso našli nobenih dokazov o kršitvi predpisov, proti njej niso ukrepali in je lahko brez težav nadaljevala svojo pot v Švico.