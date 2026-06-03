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Avtor:
Sa. B.

Sreda,
3. 6. 2026,
8.55

Osveženo pred

42 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

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Natisni članek

Natisni članek
Švica meja carina pregled prtljaga

Sreda, 3. 6. 2026, 8.55

42 minut

Na mejo prišla s 55 kovčki. Ko so jih odprli, so bili pošteno presenečeni.

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,37
Švicarka, meja, prtljaga | Fotografija, objavljena na profilu BAZG na družbenem omrežju Facebook, prikazuje na desetine kovčkov in torb, zloženih pred izpraznjenim kombijem. | Foto Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit

Fotografija, objavljena na profilu BAZG na družbenem omrežju Facebook, prikazuje na desetine kovčkov in torb, zloženih pred izpraznjenim kombijem.

Foto: Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit

Iz Švice poročajo o neobičajnem primeru, ki se je zgodil na mejnem prehodu Thayngen v kantonu Schaffhausen. Ženska, ki živi v Švici, se je na meji pojavila s 55 kovčki in torbami, ki jih je prevažala v kombiju. Trdila je, da se vrača z dopusta v Nemčiji. Zaradi velike količine prtljage je vzbudila sum, da bi lahko prevažala neprijavljeno ali tihotapljeno blago, zato so se cariniki odločili za pregled.

Po podatkih švicarskega zveznega urada za carino in varnost meja (BAZG) je ženska sama potovala iz Nemčije v Švico. Ker je bila carinikom sumljiva, so z rentgenskim aparatom pregledali vseh 55 kovčkov in torb. Pregled je trajal približno 20 minut.

Na koncu se je izkazalo, da ni bilo nobenih nepravilnosti. Po navedbah carinskih organov je ženska s seboj prevažala le osebne predmete in nobenega blaga, ki bi ga bilo treba prijaviti. Voznica je že med pregledom trdila, da gre za njeno osebno prtljago. Ker niso našli nobenih dokazov o kršitvi predpisov, proti njej niso ukrepali in je lahko brez težav nadaljevala svojo pot v Švico.

Policija, Švica, švicarska policija
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