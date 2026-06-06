Kaj se dogaja? Nato pošilja v zrak bojne lovce od Norveške do Španije.

Zavezništvo Nato bo v ponedeljek začelo z obsežnimi letalski vajami. Vaje, poimenovane v angleščini Ramstein Flag 2026, bodo potekala na velikem območju od severne Norveške do južne Španije.

Prva lovska letala in podporna letala iz sodelujočih držav so že prispela na letališče Kallax na Švedskem in letalsko oporišče Rovaniemi na Finskem, piše norveški medij Barents Observer.

Več kot 200 letal iz 18 držav

Na Norveškem bo letalsko oporišče Ørland gostilo večino gostujočih letal, medtem ko bo vaja koordinirana iz Natovega združenega centra za zračne operacije (CAOC) v Bodøju, severno od arktičnega kroga.

Skupaj bo v vaji sodelovalo več kot 200 letal iz 18 držav, vključno z dejavnostmi, ki bodo potekale v Španiji. Okoli 150 teh letal bo delovalo v nordijski regiji, predvsem na severu Norveške, Švedske in Finske.

Nemci in Američani skupaj na Finskem

Finske zračne sile pravijo, da bodo nemška letala Tornado in Eurofighter, skupaj z ameriškimi lovskimi letali F-35B, delovala iz letalske oporišča Rovaniemi.

Nemška letala tornado bodo sodelovala na vajah na Finskem. Fotografija je simbolična. Foto: Guliverimage

Baza, ki se nahaja na arktičnem krogu, bo gostila tudi transportna letala in letala za oskrbo z gorivom v zraku, vključno z nemškimi in španskimi tankerji A330 MRTT ter letali ameriške marinske pehote KC-130J Super Hercules.

Belgijci, Danci, Italijani, Turki in Norvežani skupaj na Norveškem

Rovaniemi je dom polovice finske flote lovskih letal F/A-18 Hornet in bo postalo prvo letalsko oporišče v državi, ki bo prejelo nova letala F-35, ki naj bi prispela jeseni 2026.

V letalski bazi Ørland na jugu Norveške bodo v vaji, ki bo potekala od 9. do 19. junija, sodelovala belgijska letala F-16, danska letala F-35, italijanska letala F-35, turška letala F-16 in norveška flota letal F-35.

Priprave na odziv v primeru 5. člena

Po navedbah Nata se bo vaja osredotočila na ključne strateške prednostne naloge. Namen vaje je zagotoviti, da so zračne sile Nata pripravljene na hiter in učinkovit odziv v scenariju iz 5. člena. Med fazo aktivnega letenja vaje Ramstein Flag 26 od 8. do 18. junija ne bo uporabljeno nobeno pravo strelivo, saj bodo izstrelitve raket in bomb simulirane, še piše Barents Observer.