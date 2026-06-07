Slovenski scenarij, ki si ga Izrael ne želi?

Sionizem je bil že od samega začetka evropsko narodnostno gibanje in obenem odgovor na antisemitizem v srcu številnih drugih evropskih narodnostnih gibanj. Svoj videz in besednjak je sionizem črpal iz skupne evropske intelektualne tradicije, trdi znani britanski zgodovinar judovskega rodu Mark Mazower.

Kot piše Mark Mazower, je bil zgled za sioniste nemška kolonizacijska politika na vzhodu nemškega cesarstva, kjer so večino predstavljali Poljaki. Pri tem omenja v Nemčiji rojenega sionista Arthurja Ruppina. Kot pruski Jud je bil seznanjen z izkušnjami Pruske kolonizacijske komisije.

Judovska naselitev v Palestino po pruskem modelu?

Ruppin je kot prvi vodja Urada za Palestino kupoval posesti in zemljo v imenu judovskih kolonistov že leta pred prvo svetovno vojno. Ruppin je leta 1907, ko je bil dva tedna v Palestini, zapisal: "Delo Judovskega nacionalnega sklada (JNF) je zame podobno delu kolonizacijske komisije, ki deluje v Prusiji in Zahodni Poljski./.../JNF bo kupoval zemljo, ki jo bodo Nejudje ponujali na prodaj, in jo ponujal v odkup Judom po delih ali v celoti."

Ruppin je načrtoval ustanavljanje majhnih judovskih naselitvenih "otokov", ki jih bi bilo mogoče sčasoma združiti. V Palestini pripeljal s sabo pruskega svetovalca, da mu je pomagal. Tedaj je bilo v Palestini več kot 88 odstotkov prebivalcev Arabcev, v Prusiji pa 60 odstotkov Poljakov. Ruppin, "oče sionistične naselitve", je umrl leta 1943. Položil je temelje, na katerih so gradili drugi, trdi Mazower. Ruppin je bil med drugim politični mentor Davidu Ben-Gurionu, ki je bil prvi premier države Izrael.

Svarila avstrijskih sionistov

Mazower v knjigi Hitlerjev imperij piše tudi o avstrijskih sionistih, ki so svarili pred nevarnostjo, da bodo Jude preplavili Arabci in pri tem navajali primere nemških manjšin: "Če bo šlo tako naprej, bomo doživeli enako usodo kot Nemci v določenih slovanskih deželah."

Glede na to, da so v Avstriji, tj. v Habsburški monarhiji, Nemci kot manjšina živeli zlasti v čeških in slovenskih deželah, je mogoče, da je mišljena tudi usoda Nemcev v slovenskih deželah v času slovenskega nacionalnega preporoda. Torej, da so avstrijski sionisti svarili tudi pred nekakšnim slovenskim scenarijem.

Nemška kolonizacijska politika: etnični most do Maribora

Vzporednice se tudi med prusko kolonizacijsko politiko na poljskem etničnem območju in poskusi nemških nacionalistov v Habsburški monarhiji, da bi z načrtno kolonizacija povezali Maribor, ki je bil tedaj večinsko nemško mesto s slovensko okolico (torej etnični otok oziroma enklava), s strnjenim nemškim etničnim območjem severno od mesta.

Glede antisemitizma, o katerem Mazower piše, da je bil v srcu številnih drugih evropskih narodnostnih gibanj, je treba omeniti, da je to do določene mere veljalo tudi za slovensko politiko. Na slovenski katoliški politični tabor v času Habsburške monarhije je tako zelo vplival dunajski krščanskosocialni župan Karl Lueger, ki je bil znan po protijudovski retoriki. Protijudovska retorika je obstajala v slovenskem protikomunističnem taboru tudi med drugo svetovno vojno.