Slovenska dvojica na kegljaškem SP na sedmem mestu

V prvi disciplini kegljaškega svetovnega prvenstva v avstrijskem Schwazu je med tremi slovenskimi ženskimi dvojicami najboljša osvojila sedmo mesto. Zmagali sta Nemki Bianca Golla in Luisa Ebert (1279 kegljev) pred hrvaško (1272) in madžarsko (1265) dvojico.

Najboljši Slovenki Marija Ahačič Premrl in Brigitte Strelec Juvančič sta podrli 1242 kegljev, kar ni bilo dovolj, da bi se zavihteli med dobitnice medalj. Za tretjim mestom sta zaostali za 23 kegljev.

Druga slovenska dvojica Lea Drnovšek in Sara Rovter je bila s 1195 podrtimi keglji 11., Tea Repnik in Ana Oder pa sta bili s kegljem manj na 14. mestu.

V ponedeljek bodo tekmovale še moške dvojice.