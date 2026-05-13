"Kakovost je na naši strani, na papirju smo favoriti, a to bo treba dokazati na igrišču"

Pred slovenskimi rokometaši je velik izziv, v tem tednu jih čakata kvalifikacijska dvoboja s Črno goro za 12. nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo januarja prihodnje leto v Nemčiji. Prva tekma bo v četrtek ob 18. uri v Podgorici, povratna pa v nedeljo ob 17. uri v koprski Areni Bonifika.

Selektor Uroš Zorman je reprezentanco v nedeljo zbral na Brdu pri Kranju, do sredinega jutranjega odhoda v Črno goro pa je trenirala v Preddvoru.

Prvi in edini trening z vsemi vabljenimi igralci je bil na sporedu v torek, v Podgorico pa je slovenska reprezentanca odpotovala z 19 igralci z 21-članskega seznama. V domovini sta ostala mladi organizator igre Aljuš Anžić in desni zunanji rokometaš Tarik Velić. Oba se bosta izbrani vrsti znova pridružila ob vrnitvi v domovino in se potegovala za nastop na drugi tekmi, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenija.

"Ne bi imel nič proti, če bi se na četrtkovi tekmi v Podgorici ponovil razplet iz Osla," je na medijskem reprezentančnem dogodku v Preddvoru uvodoma dejal slovenski selektor Zorman in dodal: "V Črni gori nas zagotovo čaka drugačna tekma. Upam, da bomo obrambno bolje delovali in bili bolj agresivni pri strelih njihovih zunanjih igralcev, ki so nam na januarskem dvoboju na Norveškem nasuli okoli 25 golov zunaj devetih metrov, kar je za anale. Že na prvi tekmi v dvorani Morača bo peklensko vzdušje. Pričakujem težko in borbeno tekmo, na kateri bodo odločale malenkosti. Kakovost je na naši strani, tudi na papirju smo favoriti, a to bo treba dokazati na igrišču."

"Gre za izjemno pomemben teden. V igri ni samo nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Nemčiji, gre že za prvo stopnico proti olimpijskim igram v Los Angelesu 2028," je najprej dejal slovenski kapetan Blaž Janc in dodal: "Vzdušje v ekipi je super. Vsi se zavedamo zahtevnosti obeh tekem in verjamem, da bomo svoje delo dobro opravili."

"Najpomembnejše je, da se bo skupni izid z obeh tekem razpletel v našo korist. Naredili bomo vse, da bo naša obramba na veliko višji ravni, kot je bila na zadnjem medsebojnem dvoboju na letošnjem svetovnem prvenstvu. Črnogorski zunanji rokometaši so nam tedaj povzročili veliko preglavic, na nas pa je, da jim to v tem tednu preprečimo," je dejal vratar Jože Baznik.

V elitno izbrano vrsto se je vrnil slovenski orjak na šestmetrski črti Blaž Blagotinšek, ki je izpustil letošnje svetovno prvenstvo.

"Vsekakor bomo dali vse od sebe. Že na prvi tekmi v Podgorici bomo skušali zmagati, kar bi bila lepa popotnica pred povratnim obračunom v Kopru. Pričakujem trdo tekmo, odločala pa bo boljša obramba," pravi 203 centimetre visoki Celjan v vrstah nemškega Flensburga. Ta je selektorju na voljo kljub poškodbi leve arkade, ki so mu jo na zadnji klubski tekmi oskrbeli s tremi šivi.

Za nastop na prvi tekmi bo Zorman moral izbrati 16 igralcev. Kandidati so krilni igralci Tilen Kodrin, Staš Slatinek Jovičič, Tim Cokan in Domen Novak, zunanji igralci Borut Mačkovšek, Tarik Mlivić, Aleks Vlah, Andraž Makuc, Domen Makuc, Domen Tajnik, Miha Zarabec, Tim Rozman in Blaž Janc, krožni napadalci Blaž Blagotinšek, Kristjan Horžen in Matic Suholežnik ter vratarji Jože Baznik, Klemen Ferlin in Miljan Vujović, so še zapisali pri RZS.