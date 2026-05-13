Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Sreda,
13. 5. 2026,
8.56

Osveženo pred

20 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Uroš Zorman kvalifikacije rokomet slovenska rokometna reprezentanca

Sreda, 13. 5. 2026, 8.56

20 minut

Pred slovenskimi rokometaši pomembna kvalifikacijska boja

"Kakovost je na naši strani, na papirju smo favoriti, a to bo treba dokazati na igrišču"

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
slovenska rokometna reprezentanca | Slovenci bodo prvo tekmo odigrali v četrtek v Podgorici, povratna bo v nedeljo v Kopru. | Foto Aleš Fevžer

Slovenci bodo prvo tekmo odigrali v četrtek v Podgorici, povratna bo v nedeljo v Kopru.

Foto: Aleš Fevžer

Pred slovenskimi rokometaši je velik izziv, v tem tednu jih čakata kvalifikacijska dvoboja s Črno goro za 12. nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo januarja prihodnje leto v Nemčiji. Prva tekma bo v četrtek ob 18. uri v Podgorici, povratna pa v nedeljo ob 17. uri v koprski Areni Bonifika.

slovenska rokometna reprezentanca : Švedska, EP, Uroš Zorman
Sportal Zorman naknadno vpoklical še tri rokometaše

Selektor Uroš Zorman je reprezentanco v nedeljo zbral na Brdu pri Kranju, do sredinega jutranjega odhoda v Črno goro pa je trenirala v Preddvoru.

Prvi in edini trening z vsemi vabljenimi igralci je bil na sporedu v torek, v Podgorico pa je slovenska reprezentanca odpotovala z 19 igralci z 21-članskega seznama. V domovini sta ostala mladi organizator igre Aljuš Anžić in desni zunanji rokometaš Tarik Velić. Oba se bosta izbrani vrsti znova pridružila ob vrnitvi v domovino in se potegovala za nastop na drugi tekmi, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenija.

"Ne bi imel nič proti, če bi se na četrtkovi tekmi v Podgorici ponovil razplet iz Osla," je na medijskem reprezentančnem dogodku v Preddvoru uvodoma dejal slovenski selektor Zorman in dodal: "V Črni gori nas zagotovo čaka drugačna tekma. Upam, da bomo obrambno bolje delovali in bili bolj agresivni pri strelih njihovih zunanjih igralcev, ki so nam na januarskem dvoboju na Norveškem nasuli okoli 25 golov zunaj devetih metrov, kar je za anale. Že na prvi tekmi v dvorani Morača bo peklensko vzdušje. Pričakujem težko in borbeno tekmo, na kateri bodo odločale malenkosti. Kakovost je na naši strani, tudi na papirju smo favoriti, a to bo treba dokazati na igrišču."

Uroš Zorman
Sportal "Ne bi imel nič proti, če bi se ponovil razplet iz Osla"

"V igri ni samo nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Nemčiji, gre že za prvo stopnico proti olimpijskim igram v Los Angelesu 2028." | Foto: RZS "V igri ni samo nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Nemčiji, gre že za prvo stopnico proti olimpijskim igram v Los Angelesu 2028." Foto: RZS

"V igri ni samo nastop na SP"

"Gre za izjemno pomemben teden. V igri ni samo nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Nemčiji, gre že za prvo stopnico proti olimpijskim igram v Los Angelesu 2028," je najprej dejal slovenski kapetan Blaž Janc in dodal: "Vzdušje v ekipi je super. Vsi se zavedamo zahtevnosti obeh tekem in verjamem, da bomo svoje delo dobro opravili."

"Najpomembnejše je, da se bo skupni izid z obeh tekem razpletel v našo korist. Naredili bomo vse, da bo naša obramba na veliko višji ravni, kot je bila na zadnjem medsebojnem dvoboju na letošnjem svetovnem prvenstvu. Črnogorski zunanji rokometaši so nam tedaj povzročili veliko preglavic, na nas pa je, da jim to v tem tednu preprečimo," je dejal vratar Jože Baznik.

"V Podgorici bomo skušali zmagati, kar bi bila lepa popotnica pred povratnim obračunom v Kopru." | Foto: Aleš Fevžer "V Podgorici bomo skušali zmagati, kar bi bila lepa popotnica pred povratnim obračunom v Kopru." Foto: Aleš Fevžer V Koper priti z zmagovito popotnico

V elitno izbrano vrsto se je vrnil slovenski orjak na šestmetrski črti Blaž Blagotinšek, ki je izpustil letošnje svetovno prvenstvo. 

"Vsekakor bomo dali vse od sebe. Že na prvi tekmi v Podgorici bomo skušali zmagati, kar bi bila lepa popotnica pred povratnim obračunom v Kopru. Pričakujem trdo tekmo, odločala pa bo boljša obramba," pravi 203 centimetre visoki Celjan v vrstah nemškega Flensburga. Ta je selektorju na voljo kljub poškodbi leve arkade, ki so mu jo na zadnji klubski tekmi oskrbeli s tremi šivi.

Za nastop na prvi tekmi bo Zorman moral izbrati 16 igralcev. Kandidati so krilni igralci Tilen KodrinStaš Slatinek JovičičTim Cokan in Domen Novak, zunanji igralci Borut MačkovšekTarik MlivićAleks VlahAndraž MakucDomen MakucDomen TajnikMiha ZarabecTim Rozman in Blaž Janc, krožni napadalci Blaž BlagotinšekKristjan Horžen in Matic Suholežnik ter vratarji Jože BaznikKlemen Ferlin in Miljan Vujović, so še zapisali pri RZS.

Tadej Kljun Slovenija : Kuba SP 2025
Sportal Zorman primoran v menjavo
Uroš Zorman kvalifikacije rokomet slovenska rokometna reprezentanca
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.