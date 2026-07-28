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Avtorji:
R. K., STA

Torek,
28. 7. 2026,
13.13

Osveženo pred

37 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Natisni članek

Natisni članek
Zoran Stevanović

Torek, 28. 7. 2026, 13.13

37 minut

Opozicija predlaga razrešitev Stevanovića s čela DZ

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05
Zoran Stevanović | Foto Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Svoboda, SD in Levica predlagajo razrešitev predsednika DZ Zorana Stevanovića.

Predlog opozicije za razrešitev predsednika DZ Zorana Stevanovića sledi zavrnitvi dnevnega reda izrednih sej, s čimer DZ ni odredil opozicijskih parlamentarnih preiskav. Stevanoviću očitajo kršenje ustavnega reda, sodelovanje pri zlorabi parlamentarnih procesov in opustitev varovanja ustavnih pravic opozicije.

Nekdanji evropski poslanec Milan Brglez je za Info360 povedal, da je pri takšnih predlogih jasno, da v opoziciji ne bodo uspešni. Kot pravi, opozicija uporablja parlamentarna orodja, ki so ji na voljo, tudi z namenom, da preverjajo trdnost koalicije.

Dogajanje je za Info360 komentiral tudi Žiga Turk, ki pravi, da gre zgolj za predstavo za javnost in ustvarjanje lažnega občutka, da so aktivni. "Predlog je namenjen samo temu, da v medijih nastaja občutek, da nekaj delajo, da poskakujejo in vpijejo: 'Tukaj smo, tukaj smo,' ter jim 'depolitizirani' mediji uslužno namenjajo pozornost, kot da bi šlo za resno pobudo, ne pa za cirkusantstvo," je dejal Turk. 

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