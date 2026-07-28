Opozicija predlaga razrešitev Stevanovića s čela DZ

Predlog opozicije za razrešitev predsednika DZ Zorana Stevanovića sledi zavrnitvi dnevnega reda izrednih sej, s čimer DZ ni odredil opozicijskih parlamentarnih preiskav. Stevanoviću očitajo kršenje ustavnega reda, sodelovanje pri zlorabi parlamentarnih procesov in opustitev varovanja ustavnih pravic opozicije.

Nekdanji evropski poslanec Milan Brglez je za Info360 povedal, da je pri takšnih predlogih jasno, da v opoziciji ne bodo uspešni. Kot pravi, opozicija uporablja parlamentarna orodja, ki so ji na voljo, tudi z namenom, da preverjajo trdnost koalicije.

Dogajanje je za Info360 komentiral tudi Žiga Turk, ki pravi, da gre zgolj za predstavo za javnost in ustvarjanje lažnega občutka, da so aktivni. "Predlog je namenjen samo temu, da v medijih nastaja občutek, da nekaj delajo, da poskakujejo in vpijejo: 'Tukaj smo, tukaj smo,' ter jim 'depolitizirani' mediji uslužno namenjajo pozornost, kot da bi šlo za resno pobudo, ne pa za cirkusantstvo," je dejal Turk.