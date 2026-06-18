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Avtor:
STA

Četrtek,
18. 6. 2026,
10.00

Osveženo pred

6 minut

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Natisni članek
Celje Pivovarna Laško rokomet Rokometna liga prvakov

Četrtek, 18. 6. 2026, 10.00

6 minut

Znanih 21 ekip v rokometni ligi prvakov, na voljo še tri mesta

Celjani in peterica v boj za eno od treh prostih vstopnic

Avtor:
STA

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Celje Pivovarna Laško | Bodo navijači Celjanov v prihodnjo sezoni za svoj klub navijali tudi v ligi prvakov? | Foto Jan Gregorc

Bodo navijači Celjanov v prihodnjo sezoni za svoj klub navijali tudi v ligi prvakov?

Foto: Jan Gregorc

Liga prvakov v rokometu se bo v sezoni 2026/27 s 16 razširila na 24 ekip. Evropska rokometna zveza (EHF) je obelodanila seznam 21 moštev v najbolj imenitnem klubskem celinskem tekmovanju, odločitev o zadnjih treh udeležencih pa bo znana 22. junija, štiri dni pred žrebom skupinskega dela tekmovanja na Dunaju.

Med kandidati za nastop v ligi prvakov so tudi rokometaši Celja Pivovarne Laško. Poleg slovenskega državnega in pokalnega zmagovalca iz minule sezone se bodo za tri prosta mesta potegovali še Valur iz Islandije, Vardar iz Severne Makedonije, Partizan Beograd iz Srbije, Kriens-Luzern iz Švice in Kristianstad s Švedske.

V ligi prvakov bodo v prihodnji sezoni zagotovo nastopili danski Aalborg, Aarhus in GOG Gudme, nemški Magdeburg, Melsungen in Füchse Berlin, francoski PSG, Nantes in Montpellier, madžarski Veszprem, Pick Szeged in Tatabanyja, norveška Kolstad in Elverum, poljska Kielce in Wisla Plock, portugalska Sporting Lizbona in Porto, španska Barcelona, hrvaški Zagreb in romunska Bukarešta.

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