Belgijski kolesar in član ekipe Visma | Lease a Bike Wout van Aert je moral letošnjo Dirko po Franciji izpustiti zaradi poškodbe komolca. 31-letni kolesar se bo v tem tednu vrnil v pogon na Dirki po Danski, še pred tem pa je strnil svoje vtise o minulem Touru, ki ga je spremljal kot gledalec.

Van Aert se je poškodoval že na treningu nekaj dni pred začetkom Dirke Auvergne–Rhone–Alpes, bolj znane po prejšnjem imenu Kriterij po Dofineji. Med dirko se mu je iz neznanega razloga vnela rana na komolcu, po posvetu z ekipo pa so se odločili, da bo Belgijec izpustil Tour de France. Ekipa Visme je zagotovo pogrešala pomoč izkušenega Belgijca, enako je občutil tudi van Aert. "Ekipni kronometer na začetku Toura je bil zame najtežji. Želel sem biti tam. Zatem sem se sprijaznil s situacijo, nisem se pretirano ukvarjalo s tem. Po sedmih letih na Touru je bilo lepo imeti drugačen julij," je dejal Van Aert, ki je sicer v tej sezoni med drugim dobil dirko Pariz–Roubaix, kjer je v ciljnem sprintu strl Pogačarja.

Kljub osredotočenosti na okrevanje je spremljal dogajanje na dirki. "Hočeš nočeš, odpreš novice ali pogledaš na telefon in je vse tam," je pojasnil in nato spregovoril o trenutku, ko je Jonas Vingegaard odstopil po padcu v 15. etapi. "Bil sem v avtu z zdravnikom ekipe po treningu, ko se je zgodilo. Klicala me je žena in dejala: 'Ali si videl, kaj se je zgodilo?' Z ekipnim zdravnikom sva takoj prižgala prenos, oba pa sva bila do konca vožnje povsem tiho," je pojasnil.

Jonas Vingegaard je Tour sklenil v 15. etapi. Foto: Guliverimage

"Gledal sem z distance, tako da ne vem povsem natančno, kaj se je dogajalo z ekipo, a kljub Pogačarjevi dominaciji, sem imel občutek, da smo imeli samozavest, da gremo na vse, kar se je v tisti etapi tudi zgodilo. Po odstopu Jonasa je tudi za Tadeja pomenilo, da ni več njegovega glavnega tekmeca. V zadnjih letih smo bili bolj ali manj edini, ki smo se tudi borili za zmago, ne pa le kolesarili za preostala mesta."

Spregovoril pa je tudi o delu Mednarodne agencije za testiranje (ITA), ki si je zaradi nočnega dopinškega testiranja Tadeja Pogačarja in Jonasa Vingegaarda med dvema zahtevnima gorskima etapama na Touru prislužila val kritik. "To me je res presenetilo, sam nisem tega doživel še nikoli. Če imajo antidopinške agencije dokaze, da je takšen čas obiska potreben, potem to podpiram. A Jonas je bil edini, ki so ga zbudili ob 2.00, to vpliva na dirkanje tako ali drugače in tega ne morem sprejeti. Standardi morajo biti jasni in to je gotovo vplivalo tudi na potek dogajanja, mogoče tudi njegov padec," je še sklenil van Aert.

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