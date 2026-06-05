Slovenski rokometni prvak Celje Pivovarna Laško je v treh dneh ostal brez treh rokometašev. Po Luki Periću, ki je odšel v Nantes, sta celjsko zasedbo zapustila še Alex Bognar in Oleksandr Onufrijenko, so sporočili iz kluba.

Onufrijenko, ukrajinski krožni napadalec, se od Celja poslavlja po 88 nastopih in 165 zadetkih in odhaja v francoskega prvoligaša Chartres.

Bognar pa odhaja po 88 nastopih in 152 zadetkih. Levi zunanji igralec se vrača na Madžarsko, kjer bo igral za Györ.