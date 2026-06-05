Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
5. 6. 2026,
17.00

Osveženo pred

24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Celje Pivovarna Laško

Petek, 5. 6. 2026, 17.00

24 minut

RK Celje Pivovarna Laško

Po Periću iz Celja odšla še Bognar in Onufrijenko

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Alex Bognar | Slovenske prvake zapušča tudi Alex Bognar. | Foto Filip Barbalić

Slovenske prvake zapušča tudi Alex Bognar.

Foto: Filip Barbalić

Slovenski rokometni prvak Celje Pivovarna Laško je v treh dneh ostal brez treh rokometašev. Po Luki Periću, ki je odšel v Nantes, sta celjsko zasedbo zapustila še Alex Bognar in Oleksandr Onufrijenko, so sporočili iz kluba.

Luka Perić Celje
Sportal Perić se je poslovil od Celja

Onufrijenko, ukrajinski krožni napadalec, se od Celja poslavlja po 88 nastopih in 165 zadetkih in odhaja v francoskega prvoligaša Chartres.

Bognar pa odhaja po 88 nastopih in 152 zadetkih. Levi zunanji igralec se vrača na Madžarsko, kjer bo igral za Györ.

Celje Pivovarna Laško
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.