Petek, 5. 6. 2026, 17.00
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RK Celje Pivovarna Laško
Po Periću iz Celja odšla še Bognar in Onufrijenko
Slovenski rokometni prvak Celje Pivovarna Laško je v treh dneh ostal brez treh rokometašev. Po Luki Periću, ki je odšel v Nantes, sta celjsko zasedbo zapustila še Alex Bognar in Oleksandr Onufrijenko, so sporočili iz kluba.
Onufrijenko, ukrajinski krožni napadalec, se od Celja poslavlja po 88 nastopih in 165 zadetkih in odhaja v francoskega prvoligaša Chartres.
Bognar pa odhaja po 88 nastopih in 152 zadetkih. Levi zunanji igralec se vrača na Madžarsko, kjer bo igral za Györ.