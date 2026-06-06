Györ Tjaše Stanko v finalu lige prvakinj, Ana Gros ob koncu kariere za tretje mesto

Rokometašice francoskega Metza in madžarskega Györa se bodo pomerile pomerile v finalu letošnje sezone lige prvakinj. Metz je v polfinalnem dvoboju na zaključnem turnirju v Budimpešti premagal romunsko Bukarešto z 32:27, Györ pa je v izenačenem obračunu z 31:30 strl francoski Brest, v dresu katerega kariero zaključuje dolgoletna slovenska reprezentantka Ana Gros.

Dvanajsti zaključni turnir v dvorani MVM Dome v madžarski prestolnici, ki sprejme okoli 20.000 gledalcev, se je začel z dvobojem Metza in Bukarešte. Pri zasedbi iz romunske prestolnice igra tudi nekdanja slovenska reprezentantka Elizabeth Omoregie.

Francoska ekipa je danes vodila praktično od začetka, skozi prvi polčas pa postopoma višala prednost. Ta je ob glavnem odmoru znašala štiri gole (17:13). V drugem delu je Metz pobegnil že na sedem golov prednosti (25:18), po treh zaporednih zadetkih pa dobrih pet minut pred koncem že na osem (31:23). Romunska ekipa se je do konca malenkost še približala, a ji je za kaj več zmanjkalo časa.

Sarah Bouktit je za Metz dosegla osem golov, Chloe Valentini jih je dodala sedem. Pri Bukarešti je bila s sedmimi zadetki najboljša Valerija Maslova, Omoregie je bila trikrat natančna.

Drugi dvoboj med Brestom in domačim Györom je bil precej bolj izenačen vse do zadnjih izdihljajev tekme, na kateri sta se ekipi kar nekajkrat zamenjali v vodstvu. V drugem polčasu je na trenutke kazalo tudi na napredovanje francoske ekipe, na koncu pa je madžarska zasedba zdržala ob pomoči domačih navijačev.

Ana Gros bo v nedeljo zaključila bogato kariero. Foto: Guliverimage

Za slovito madžarsko ekipo igra tudi "prva violina" slovenske reprezentance Tjaša Stanko, ki danes ni dobila priložnosti za igro, pomembno strokovno vlogo pa ima nekdanji slovenski in srbski selektor ter trener Krima Uroš Bregar. Na drugi strani je pri Brestu igrala najboljša strelka v zgodovini slovenske reprezentance Ana Gros.

Slednja bo na velikem tekmovanju v Budimpešti končala igralsko pot. Petintridesetletna Velenjčanka se je pred dvema letoma prav v dresu Györa veselila svoje prve lovorike v ligi prvakinj, zdaj pa po porazu proti madžarski ekipi nima več možnosti za nov naslov. Za Gros je bogata igralska kariera, v domovini je igrala za Olimpijo in Krim, v Nemčiji za Thüringer, v Franciji poleg Bresta še za Metz, v Rusiji pa tudi za CSKA iz Moskve.

Gros je danes za Brest prispevala dva zadetka, najboljši pri francoski ekipi je bila s sedmimi goli Ana Vjakireva, šest jih je dodala Annika Lott. Pri Györu je z devetimi zadetki izstopala Dione Housheer.

Györ po tretjo zaporedno lovoriko

Rokometašice Györa bodo v finalu lovile tretjo zaporedno lovoriko v ligi prvakinj in skupno že osmo. Doslej so slavile v letih 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2024 in 2025. Največ naslovov (13) ima Spartak iz Kijeva, sovjetska zasedba je zmagovala v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja. V letih 2001 in 2003 so bile v najbolj imenitnem klubskem tekmovanju najboljše tudi rokometašice Krima.

Slovenske rokometašice so nastopile tudi v letošnji izvedbi, a so po dveh zmagah, remiju in 11 porazih nastope sklenile po skupinskem delu. Po koncu sezone se je vodstvo kluba odločilo za trenersko zamenjavo, Žigo Novaka je na tem položaju zamenjal Danec Rasmus Poulsen.