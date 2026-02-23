Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
23. 2. 2026,
9.20

Osveženo pred

1 ura, 8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
liga prvakinj rokomet Ana Gros

Ponedeljek, 23. 2. 2026, 9.20

1 ura, 8 minut

Ana Gros proti krimovkam do 1000. gola v ligi prvakinj

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Ana Gros | Ana Gros je v dresu Bresta v soboto na tekmi proti Krimu OTP Group Mercatorju dosegla 1000. gol v elitni ligi prvakinj. | Foto Guliverimage

Ana Gros je v dresu Bresta v soboto na tekmi proti Krimu OTP Group Mercatorju dosegla 1000. gol v elitni ligi prvakinj.

Foto: Guliverimage

Slovenska rokometašica Ana Gros je v dresu Bresta v soboto na tekmi proti Krimu OTP Group Mercatorju dosegla 1000. gol v elitni ligi prvakinj, je na družbenih omrežjih objavilo vodstvo tekmovanja. S tem je postala šele peta igralka v zgodovini s tem mejnikom. Izkušena desnokrilna igralka se bo po tej sezoni upokojila.

Rokometu bo v slovo pomahala z več kot 1000 zadetki med elito evropskega klubskega rokometa. S svojim zadnjim, sedmim golom na tekmi proti Krimu, ki jo je njen Brest dobil s 37:25, je zdaj pri natanko 1000 zadetkih v ligi prvakinj.

Več so jih v vsej zgodovini dosegle le štiri že upokojene igralke. Cristina Neagu je vodilna na tej lestvici s 1232 goli, sledijo pa ji Jovanka Radičević (1181), Andrea Lekić (1073) in Anita Görbicz (1016). Slednjo bi lahko do konca sezone Gros še ujela, potem ko se je njen Brest neposredno uvrstil v četrtfinale lige prvakinj.

Nekdanja dolgoletna kapetanka slovenske izbrane vrste je v karieri postregla tudi s tretjo najboljšo sezono, kar se tiče zadetkov s 135 v sezoni 2020/21 prav v dresu Bresta.

Petintridesetletna Gros, ki je na začetku tega meseca dejala, da se bo po koncu sezone upokojila, je v svoji karieri igrala za številne ugledne klube, največji pečat pa je pustila pri Krimu, Györu, Metzu in Brestu.

Z Györom je tudi slavila v ligi prvakinj v sezoni 2023/24, z Brestom pa je bila v sezoni 2020/21 izbrana za najkoristnejšo igralko francoske lige. V karieri je prejela še številne druge nagrade in bila večkrat v idealnih postavah lige prvakinj in ostalih prvenstev.

Športno pot je začela pri Olimpiji, med drugim pa je oblekla še drese nemškega Thüringerja in moskovskega CSKA. Za Krim je igrala v več obdobjih, in sicer med letoma 2009 in 2010, ko je tudi debitirala v ligi prvakinj in dosegla prvi gol, ter nato še leta 2022 in nazadnje v prejšnji sezoni.

Velik pečat je pustila tudi v slovenski reprezentanci, v kateri je bila dolga leta kapetanka in z njo zaigrala tudi na zgodovinskih olimpijskih igrah leta 2024 v Parizu. po podatkih Rokometne zveze Slovenije je tretja po številu nastopov za reprezentanco s 159 in najboljša strelka s 767 goli.

Preberite še:

Uroš Zorman
Sportal Slovan zanesljivo slavil v Škofji Loki, presenečenje Radovljice
RK Celje Pivovarna Laško, Žiga Mlakar
Sportal Celjani po novi zmagi nadaljujejo evropsko pot: Bojevita in pogumna predstava
Trimo Trebnje
Sportal Trebanjci po povratnem porazu brez četrtfinala evropskega pokala
liga prvakinj rokomet Ana Gros
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.