Slovenska rokometašica Ana Gros je v dresu Bresta v soboto na tekmi proti Krimu OTP Group Mercatorju dosegla 1000. gol v elitni ligi prvakinj, je na družbenih omrežjih objavilo vodstvo tekmovanja. S tem je postala šele peta igralka v zgodovini s tem mejnikom. Izkušena desnokrilna igralka se bo po tej sezoni upokojila.

Rokometu bo v slovo pomahala z več kot 1000 zadetki med elito evropskega klubskega rokometa. S svojim zadnjim, sedmim golom na tekmi proti Krimu, ki jo je njen Brest dobil s 37:25, je zdaj pri natanko 1000 zadetkih v ligi prvakinj.

Več so jih v vsej zgodovini dosegle le štiri že upokojene igralke. Cristina Neagu je vodilna na tej lestvici s 1232 goli, sledijo pa ji Jovanka Radičević (1181), Andrea Lekić (1073) in Anita Görbicz (1016). Slednjo bi lahko do konca sezone Gros še ujela, potem ko se je njen Brest neposredno uvrstil v četrtfinale lige prvakinj.

Nekdanja dolgoletna kapetanka slovenske izbrane vrste je v karieri postregla tudi s tretjo najboljšo sezono, kar se tiče zadetkov s 135 v sezoni 2020/21 prav v dresu Bresta.

Petintridesetletna Gros, ki je na začetku tega meseca dejala, da se bo po koncu sezone upokojila, je v svoji karieri igrala za številne ugledne klube, največji pečat pa je pustila pri Krimu, Györu, Metzu in Brestu.

Z Györom je tudi slavila v ligi prvakinj v sezoni 2023/24, z Brestom pa je bila v sezoni 2020/21 izbrana za najkoristnejšo igralko francoske lige. V karieri je prejela še številne druge nagrade in bila večkrat v idealnih postavah lige prvakinj in ostalih prvenstev.

Športno pot je začela pri Olimpiji, med drugim pa je oblekla še drese nemškega Thüringerja in moskovskega CSKA. Za Krim je igrala v več obdobjih, in sicer med letoma 2009 in 2010, ko je tudi debitirala v ligi prvakinj in dosegla prvi gol, ter nato še leta 2022 in nazadnje v prejšnji sezoni.

Velik pečat je pustila tudi v slovenski reprezentanci, v kateri je bila dolga leta kapetanka in z njo zaigrala tudi na zgodovinskih olimpijskih igrah leta 2024 v Parizu. po podatkih Rokometne zveze Slovenije je tretja po številu nastopov za reprezentanco s 159 in najboljša strelka s 767 goli.

Preberite še: