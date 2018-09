Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Leta 1976 se je rodila nekdanja slovenska atletinja Jolanda Čeplak, ki je v bogato atletsko kariero vpisala mnoge razveseljive dosežke, a tudi dopinško afero.

Eno od uspešnejših atletskih let Velenjčanke je bilo leto 2002, ko si je pritekla kar dva evropska naslova. Na evropskem dvoranskem prvenstvu na Dunaju je bilo vse pripravljeno na avstrijsko slavje Stephanie Graf, a je favorizirano domačinko na 800 metrov presenetila Čeplakova. Naša srednjeprogašica je takrat s časom 1:55,82 postavila svetovni rekord, ki drži že dobrih 14 let in pol. Istega leta se je v Münchnu okitila še z naslovom svetovne prvakinje na 800 metrov na prostem.

Leta 2004 je na olimpijskih igrah v Atenah še okrepila bogato zbirko kolajn. Na 800-metrski razdalji je osvojila bronasto odličje.

Začetek zatona njene kariere sega v poletje leta 2007, ko je padla na dopinškem testu. Tako vzorec A kot B sta bila pozitivna na eritropoetin. Trikratna zaporedna športnica Slovenije je jemanje tega zanikala, a s pritožbo ni uspela in si prislužila dvoletno prepoved nastopanja. Po tej se je vrnila na atletske steze, a nikoli več do vidnejših rezultatov.

Zgodilo se je še …

Leta 1920 so se v belgijskem Antwerpnu končale olimpijske igre.



Leta 1945 je bil ustanovljen nemški nogometni prvoligaš Wolfsburg.

Leta 1962 je v povratni tekmi finala pokala velesejemskih mest Valencia na štadionu Nou Camp v Barceloni pred 60.000 gledalci z 1:1 remizirala proti Barceloni in s skupnim izidom 7:3 osvojila prestižno lovoriko.



Leta 1971 je nekdanja ameriška teniška igrala Billie Jean King osvojila drugega od štirih naslovov na OP ZDA. V finalu je s 6:4 in 7:6 premagala Rosemary Casals.

Leta 1976 je nekdanji ameriški teniški igralec Jimmy Connors v finalu OP ZDA s 3:1 v nizih strl Bjorna Borga in še drugič slavil na tem tekmovanju, Američan je zmagovalec OP ZDA sicer postal petkrat.

Leta 1990 je na prijateljski tekmi proti Španiji v Gijonu pri porazu z 0:3 za Brazilijo prvič zaigral Cafu, ki je skupaj v dresu Kariok zbral kar 142 nastopov, kar je rekord brazilske vrste.

Leta 1992 sta se v polfinalu OP ZDA pomerila Michael Chang in Stefan Edberg. Z rezultatom 6:7, 7:5, 7:6, 5:7 in 6:4 je po petih urah in 26 minutah, kar je še danes rekord na OP ZDA, slavil Edberg.

Leta 2004 je Roger Federer v finalu OP ZDA Lleytonu Hewittu zavezal kar dve kravati in zmagal s 6:0, 7:6 in 6:0.

Leta 2005 je slovo od profesionalne kariere napovedal eden od najboljših hokejskih igralcev vseh časov Mark Messier. Kanadčan, ki je osvojil šest Stanleyjevih pokalov, je bil leta 2007 sprejet v hokejski hram slavnih.

Leta 2010 je zadnji dan svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah v Tacnu Slovenija stopila na zmagovalni oder. Dosežek ni uspel favoritu Petru Kauzerju, ki je po napakah končal na devetem mestu, pač pa kajakašu Juretu Megliču, ki je osvojil tretje mesto.

Rodili so se …

1913 – pokojni ameriški atlet Jesse Owens

1938 – pokojni kanadski hokejist in trener Claude Ruel

1950 – nekdanji kanadski hokejist Mike Murphy

1964 – nekdanji nemški nogometaš Dieter Hecking

1965 – nekdanji ameriški košarkar Vernon Maxwell

1973 – nekdanji kanadski hokejist Martin Lapointe

1974 – nekdanji portugalski nogometaš Nuno Valente

1976 – nekdanja atletinja Jolanda Čeplak

1980 – slovenski košarkar Jure Balažič

1980 – kitajski košarkar Jao Ming

1980 – pokojni češki hokejist Josef Vašiček

1982 – hrvaški košarkar Zoran Planinić

1986 – japonski nogometaš Juto Nagatomo

1986 – angleška plavalka Joanne Jackson

1987 – kazahstanska teniška igralka Jaroslava Švedova

1989 – igralec ameriškega nogometa Andrew Luck