… leta 2002 je bil na sporedu finale svetovnega košarkarskega prvenstva, ki ga je prvič v zgodovini gostila zibelka košarke Amerika.

Čeprav so bili Američani s številnimi zvezdniki iz lige NBA (Reggie Miller, Tracy McGrady, Ben Wallace, Michael Finley, Jermaine O'Neal, Paul Pierce …) veliki favoriti, se je njihova pot presenetljivo končala že v četrtfinalu proti Jugoslaviji, saj so prvič, odkar so nastopali s košarkarji iz lige NBA, ostali brez medalje.

Za naslov sta se pomerili reprezentanci Jugoslavije in Argentine.

Dve minuti in pol pred koncem tekme je bolje kazalo Argentincem, ki so vodili za osem točk, nato pa se je pri Jugoslovanih prebudil Dejan Bodiroga.

Eden najboljših evropskih košarkarjev na prelomu v 21. stoletju je do konca tekme dosegel devet točk in izsilil podaljšek, kjer so se Jugoslovani veselili ubranitve naslova na svetovnem prvenstvu.

Končni rezultat je bil 84:77, Bodiroga je bil s 27 točkami prvi strelec finala, 26 jih je dodal Predrag Stojaković.

Za prvake so nastopili Dejan Bodiroga, Vlade Divac, Milan Gurović, Dejan Kuturović, Igor Rakočević, Dejan Tomašević, Željko Čabarkapa, Predrag Drobnjak, Marko jarić, Vladimir Radmanović, Predrag Stojaković in Miloš Vujanić.

Zgodilo se je še …

Leta 1888 je bila s srečanjem klubov Derby County in Bolton Wanderers (6:3) odigrana prva tekma angleške nogometne lige.

Leta 1982 je bil odprt olimpijski štadion v Atenah, ki sprejme 71 tisoč gledalcev. Gostil je otvoritev in konec olimpijskih iger 2004, pohvali pa se lahko tudi s finalom lige prvakov 1994 in 2007. Leta 2004 je bil prenovljen, prenova je stala 260 milijonov evrov.

Leta 1999 je slovenska nogometna reprezentanca v Oslu pred 27 tisoč gledalci igrala kvalifikacijsko tekmo za nastop na evropskem prvenstvu 2000 proti Norveški, ki pa ni več odločala o ničemer, saj je imela ekipa Srečka Katanca že zagotovljeno drugo mesto in pot v kvalifikacije. Izgubila je z 0:4, tragična osebatekme pa je bil Rudi Istenič, ki je v 16. minuti zabil avtogol, v 55. minuti pa si je prislužil še rdeči karton.

Leta 2002 je ameriški teniški igralec Pete Sampras osvojil 14. turnir za grand slam. V finalu OP ZDA je bil boljši od rojaka in dolgoletnega tekmeca Andreja Agassija s 6:3, 6:4, 5:7 in 6:4. Za takrat 31-letnega Samprasa je bil to zadnji dvoboj v njegovi bogati karieri.

Leta 2004 je slovenska nogometna reprezentanca pod vodstvom Branka Oblaka remizirala z 0:0 v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo proti Škotski v Glasgowu pred 38 tisoč navijači.

Leta 2011 je slovenska plezalka Mina Markovič zmagala na tekmi v težavnostnem plezanju v Čangžiju. To je bila za Markovičevo tretja zmaga na četrti tekmi v sezoni, slovenski uspeh pa je s tretjim mestom dopolnila Maja Vidmar.

Leta 2012 je moštvo Litije v 3. krogu glavnega dela Lige prvakov v fustalu premagala gruzijsko ekipo Iberio Star z 2:1 in se uvrstila med 16 najboljših moštev v Evropi.

Rodili so se …

1971 – bolgarski boksar Daniel Petrov

1977 – nekdanji slovenski nogometaš Nebojša Kovačevič

1983 – švicarski nogometni vratar Diego Benaglio

1984 – nekdanji ruski dirkač v formuli ena Vitaly Petrov

1985 – slovenski nogometaš Alen Čoralič

1986 – kolumbijski nogometaš Carlos Bacca

1986 – portugalski nogometaš João Moutinho

1987 – kanadski smučar Alexandre Bilodeau

1989 – islandski nogometaš Gylfi Sigurðsson

1990 – avstralski košarkar Matthew Dellavedova

1995 – kanadski gimnastičnar Ellie Black