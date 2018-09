… leta 2013 se je v Sloveniji v središču Ljubljane s slovesnostjo začelo evropsko prvenstvo v košarki – EuroBasket 2013. Takrat so praktično vsi slovenski ljubitelji športa dihali s slovenskimi košarkarji. Evropsko prvenstvo je bil do zdaj največji športni dogodek v samostojni Sloveniji. Naslednji dan, po odprtju, je slovenska reprezentanca igrala proti Čehom in tesno zmagala (62:60).

Na koncu so slovenski košarkarji na domačem prvenstvu dosegli peto mesto. V četrtfinalu so bili za naše košarkarje usodni Francozi (72:62), ki so na koncu postali evropski prvaki. Na tekmi za peto mesto je Slovenija premagala Ukrajino z izidom 69:63.

V idealno peterko evropskega prvenstva je bil od slovenskih košarkarjev uvrščen Goran Dragić.

Zgodilo se je še …

Leta 1904 so se končale olimpijske igre v St. Louisu

Leta 1974 se je ameriški košarkar Oscar Robertson upokojil

Leta 2000 je Slovenija igrala prvo tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2002 in v Toftirju remizirala proti Ferskim otokom z 2:2.

Leta 2004 je katarski atlet Saif Saaeed Shaheen na atletskem mitingu v Bruslju postavil nov svetovni rekord v teku na 3.000 metrov

Leta 2011 je jamajški atlet Usain Bolt na svetovnem prvenstvu zmagal v teku na 200 metrov



Leta 2017 so košarkarji Slovenije na evropskem prvenstvu v Helsinkih nadaljevali zmagoviti niz. Po Poljski in Finsko so v tretjem krogu premagali še Grčijo z 78:72 (23:13, 35:30, 52:58) in si tako praktično že zagotovili uvrstitev v izločilne boje.



Leta 2017 je Manca Notar Sloveniji priborila zlato kolajno na svetovnem prvenstvu v supanju oziroma stoječem veslanju na deski. Enaindvajsetletna Škofjeločanka je svetovno konkurenco pokorila na prvenstvu v danskem Koebenhavnu v disciplini sprint na 200 metrski razdalji.

Rodili so se …

1969 – nekdanji slovenski nogometaš Marjan Dominko

1970 – nekdanji angleški nogometaš Gareth Southgate

1978 – nekdanji angleški nogometaš John Curtis

1985 – nekdanji angleški nogometaš Scott Carson

1986 – deskar na snegu Shaun White