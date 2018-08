Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

… leta 1996 je slovenski kanuist na divjih vodah Simon Hočevar v Augsburgu postal evropski prvak v slalomu. Hočevar je istega leta prvič nastopil na olimpijskih igrah v Atlanti, kjer je zasedel zanj skromno 28. mesto.

Za Simona Hočevarja je bil to v slalomu edini naslov. Pozneje je nastopil še na olimpijskih igrah v Sydneyju (2000) in Atenah (2004), kjer pa mu ni uspelo priti do tako želene medalje. V Avstraliji je bil sedmi, medtem ko je v Grčiji zasedel šesto mesto.

Pri svojih 43 letih se Simon še vedno ukvarja z vrhunskim športom. V zadnjih letih se je posvetil spustu na divjih vodah. V tej disciplini je na svetovnih in evropskih prvenstvih dosegel veliko medalj. Pri Hočevarjevih sta kajak in kanu na divjih vodah stalnica. Že Tone Hočevar, oče Simona Hočevarja, je leta 1972 nastopil na olimpijskih igrah v Münchnu, danes pa uspešno veslajo tudi njegovi vnuki.

Kaj se je še zgodilo?

Leta 1881 se je igral prvi ameriški teniški turnir – današnji OP ZDA.

Leta 1959 je Avstralija v finalu Davisovega pokala premagala ZDA.

Leta 1971 je Adrienne Beames postavila nov svetovni rekord v maratonu (2:46:30).

Leta 1972 je Lasse Viren na olimpijskih igrah v Münchnu v teku na 10 tisoč metrov postavil nov svetovni rekord (27:38,4).

Leta 1999 se je upokojil hokejist Dino Ciccareli.

Leta 2006 je na treningu El Ahlyja zaradi srčnega zastoja umrl egiptovski reprezentant Mohamed Abdelwahab. Star je bil komaj 23 let.

Rodili so se …

1974 – nekdanji ukrajinski teniški igralec Andrej Medvedjev

1976 – nekdanji brazilski nogometaš Roque Junior

1977 – nekdanji irski nogometaš Ian Harte

1982 – nekdanji ameriški plavalec Ian Crocker

1982 - nogometni španski vratar Jose Reina

1986 – slovenski hokejist Klemen Pretnar

1990 – slovenska teniška igralka Tadeja Majerič