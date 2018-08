… leta 2004 je nemški dirkač formule 1 Michael Schumacher še zadnjič v svoji bogati karieri osvojil naslov svetovnega prvaka. To je bil zanj sedmi naslov svetovnega prvaka v formuli 1.

V Spa Francorchampsu v Belgiji si je Michael Schumacher zagotovil tolikšno prednost, da ga nihče od tekmecev ni mogel več ujeti. Sezona 2004 je bila v znamenju Ferrarija, saj je moštvo iz Maranella v tisti sezoni osvojilo 13 dirk. Leta 2012 je Nemec zadnjič dirkal v svetu formule 1.

Naslednje leto je Schumacher med smučanjem v Meribelu doživel tragično nesrečo, v kateri si je hudo poškodoval glavo. Več mesecev je prebil v komi, junija 2014 pa so ga prepeljali domov. Kakšno je trenutno njegovo zdravstveno stanje, se ne ve. Njegova družina se je odločila, da teh informacij ne bo delila z javnostjo.

Kaj se je še zgodilo?

Leta 1904 so se začele olimpijske igre v St. Louisu. To so bile prve igre, ki so bile organizirane v ZDA.

Leta 1968 je legendarna teniška igralka Billie Jean King zmagala na prvem turnirju OP ZDA.

Leta 1995 je Slovenijo obiskal ameriški košarkar Scottie Pippen, ki je bil tistega leta najkoristnejši igralec lige NBA.

Leta 2000 je Andraž Vehovar, dobitnik srebrne olimpijske medalje iz leta 1996 v Atlanti, sporočil, da je končal svojo kariero.

Leta 2004 so se končale olimpijske igre v Atenah.

Leta 2004 je na olimpijskih igrah v Atenah fanatični irski duhovnik Cornelius Horan - Neil na olimpijskem maratonu napadel do takrat vodilnega Brazilca Vanderleija Cordeira de Limo.

Leta 2012 je Ameriška protidopinška agencija (USADA) zahtevala, da se ameriškemu kolesarju Lanceu Armstrongu odvzame vseh sedem naslovov z Dirke po Franciji. Rodili so se …

1958 – nekdanji slovenski hokejist Zvone Šuvak

1976 – nekdanji irski nogometaš Stephen Carr

1976 – nekdanji danski nogometaš Jon Dahl Tomasson

1978 – nekdanji nigerijski nogometaš Celestine Babayaro

1980 – ameriški košarkar David West

1986 – slovenski nogometaš Jaka Ihbeisheh