Bolečina v prsnem košu? Kriva je lahko hrbtenica!

Torakalna hrbtenica, sestavljena iz dvanajstih vretenc, skupaj s prsnim košem predstavlja osrednji del našega trupa. Čeprav v primerjavi s cervikalno in ledveno hrbtenico ne omogoča izrazitejše gibljivosti, lahko prekomerno omejena mobilnost povzroča bolečine, ki jih mnogi sprva napačno interpretirajo kot simptome srčnega ali pljučnega izvora.

Ko govorimo o bolečinah, ki niso povezane z akutno poškodbo ali očitno boleznijo, pogosto pozabljamo na enega ključnih dejavnikov – gibljivost. Zmanjšana gibljivost torakalne hrbtenice lahko povzroča značilen občutek napetosti ali celo bolečine v prsnem košu, še posebej ob daljšem sedenju ali sključeni drži.

Specialna fizioterapija , usmerjena v celostno obravnavo posameznikovega stanja, naslavlja funkcionalne omejitve telesa, ki so pogosto skriti povzročitelj bolečine. S pomočjo sodobnih metod diagnostike, personalizirane terapevtske vadbe, manualnih tehnik in postopkov instrumentalnega zdravljenja lahko fizioterapevt prepozna in odpravi prikrite vzroke, ki vam povzročajo bolečino v prsnem košu.

Zakaj se pojavijo bolečine v prsnem košu?

Bolečina v prsnem košu, ki izvira iz torakalne hrbtenice, ima pogosto mehanski izvor. Lahko je posledica mišično-skeletnih disfunkcij, kot so zmanjšana mobilnost, prekomerna mišična napetost, degenerativne spremembe ali porušena biomehanika gibanja. Takšna bolečina je pogosto povezana s pomanjkanjem gibanja, zmanjšano ali celo omejeno pljučno funkcijo, prisilnimi telesnimi položaji, ki so posledica dela ali druge aktivnosti ter pritiskom različnih struktur ob hrbtenici.

Bolečino v prsnem košu lahko povzročajo tudi tesnoba, stres ali anksioznost.

Za razliko od bolečine, ki nakazuje na težave s srcem – ta je pogosto stalna, topa in lahko izžareva v levo roko ali čeljust –, je bolečina, ki izvira iz torakalne hrbtenice, pogosto ostra, lokalizirana na sredini prsnega koša in povezana z določenimi gibi ali držo. Najpogosteje jo sprožajo dolgotrajno sedenje, prisilna drža, ponavljajoči se gibi, pomanjkanje telesne aktivnosti ali celo globoki vdihi.

Če imate težave z gibljivostjo hrbtenice in se vam pojavljajo bolečine v prsnem košu, je smiselno obiskati specialista. Naročite se na diagnostični pregled .

Sedeči življenjski slog je pogosto glavni krivec

Pomanjkanje gibanja, dolgotrajna statična drža in še posebej pisarniško oziroma sedeče delo povzročajo prekomerno obremenitev celotne hrbtenice. Dolgotrajno sedenje z neprilagojenim delovnim okoljem in neprimerno telesno držo vodi do porušenja mišičnega ravnovesja. Posledično nekatere mišice postanejo prekomerno aktivne in napete, druge pa oslabijo in izgubijo svojo podporno funkcijo.

Foto: Medicofit

Dodatno velja izpostaviti, da pomanjkanje redne telesne aktivnosti zmanjšuje elastičnost mehkotkivnih struktur. Na hrbtenici se to najpogosteje izraža v ledvenem in torakalnem delu. Takšna funkcionalna omejitev vodi v kompenzacijske mehanizme tudi v drugih delih telesa, kot so ramena ali kolki. Ti mehanizmi sčasoma vodijo do še večjih težav, bolečine pa se lahko pojavijo tudi na drugih področjih.

Kako prepoznati bolečino, ki izvira iz torakalne hrbtenice? Med tipične znake torakalne disfunkcije sodijo: lokalizirana bolečina na sredini prsnega koša , ki jo lahko občasno spremlja tudi bolečina med lopaticama ali ob poteku hrbtenice,

, ki jo lahko občasno spremlja tudi bolečina med lopaticama ali ob poteku hrbtenice, bolečina se okrepi ob dolgotrajnem sedenju ali ob dalj časa trajajočih prisilnih položajih,

ali ob dalj časa trajajočih prisilnih položajih, občutek napetosti v prsnem košu , ki se kaže z daljšim nelagodjem,

, ki se kaže z daljšim nelagodjem, zmanjšana gibljivost trupa med izvajanjem vsakodnevnih gibov kot so obračanje, sklanjanje ali raztezanje hrbtenice.

Simptomi težav s torakalno hrbtenico se pogosto prekrivajo z znaki srčnih ali pljučnih težav. Pravilna diferenciacija je ključna – bolečine srčnega izvora so urgentno stanje. Ob pojavu močnih in predvsem nenadnih bolečin je treba obiskati zdravnika! Če bolečina kljub izključitvi srčnih in pulmoloških težav ne popusti, je čas, da se pozornost usmeri na hrbtenico.

Fizioterapija za bolečine v prsnem košu – varna in učinkovita rešitev

Bolečine, ki izvirajo iz torakalne hrbtenice, se zelo uspešno obravnavajo s fizioterapijo . Fizioterapija je ena najučinkovitejših metod pri zdravljenju bolečin v prsnem košu, ki izvirajo iz torakalne hrbtenice. Strokovnjak lahko na podlagi anamneze in kliničnega pregleda prepozna omejitve v gibljivosti, pomanjkljivosti v mišični moči in izpostavi kompenzacijske vzorce ter vpliv drže, ki povzročajo bolečine.

Foto: Medicofit

V procesu zdravljenja je izredno pomembno, da vam fizioterapevt pomaga razumeti, kako so se vaše težave postopno razvijale in kako lahko bolečine v prsnem košu dolgoročno vplivajo na vaše zdravje. Poleg tega vas bo primerno pripravil za nadaljnje telesne obremenitve ter vas poučil o primernih ergonomskih prilagoditvah in vzorcih telesne drže. Kombinacija strokovnega zdravljenja z aktivnim sodelovanjem pacienta je ključna za dolgoročni uspeh.

Številne znanstvene študije so pokazale, da lahko celostna fizioterapevtska obravnava torakalne hrbtenice odpravi bolečino v prsnem košu, ki ni srčnega izvora že v nekaj tednih!

Dolgoročno obvladovanje bolečin v prsnem košu temelji na individualno prilagojeni telesni vadbi, ki je usmerjena na zmanjšanje mišičnih neravnovesij, izboljšanje telesne drže kot tudi izboljšanje pljučne funkcije. Za hitrejše rezultate se vadbena terapija, še posebej v uvodni fazi zdravljenja, kombinira z uporabo sodobnih instrumentalnih metod konservativnega zdravljenja , kot so terapija TECAR, visokoenergijska laserska terapija in udarni valovi .

Klinika Medicofit omogoča celostno obravnavo bolečin v prsnem košu

Specialisti fizioterapije klinike Medicofit izvajajo specializirano in celostno zdravljenje bolečin v prsnem košu in težav s torakalno hrbtenico. Njihovi programi zdravljenja so v celoti prilagojeni težavam in potrebam posameznega pacienta.

Foto: Medicofit

Ob prvem obisku niste deležni zgolj kliničnega pregleda, ampak se po opravljenem diagnostičnem pregledu vaše bolečine nemudoma obravnavajo. Temeljita klinična ocena telesne drže, gibljivosti hrbtenice, dihalnih vzorcev ter mišičnega ravnovesja omogoča natančno določitev vzroka težav.

Na osnovi kliničnega pregleda je oblikovan individualiziran načrt zdravljenja, ki vključuje napredne tehnike manualne terapije, s katerimi se izboljša mobilnost torakalne hrbtenice, najnovejše metode instrumentalne terapije, ki omogočajo hitro in učinkovito zmanjšanje bolečine, ter ciljno usmerjeno terapevtsko vadbo , s katero boste izboljšali ne samo telesno držo, ampak tudi kakovost življenja!

Visoko uspešnost zmanjšanja bolečin omogočajo najučinkovitejši aparaturni postopki, kot so TECAR Wintecare, visokoenergijski laser Summus in udarni valovi EMS DolorClast.

V sklopu terapevtske telesne vadbe je poseben poudarek namenjen izboljšanju gibljivosti torakalne hrbtenice, ustrezni aktivaciji ključnih mišičnih skupin ter učenju najprimernejših gibalnih vzorcev. Vadba je zasnovana progresivno, kar pomeni, da vaje niso izbrane generično, ampak so prilagojene vašim potrebam in napredku.

Foto: Medicofit

V nadaljevalni, t. i. kineziološki fazi zdravljenja vas bo fizioterapevt predal v roke specialistu kineziologije. Ta vas bo vodil skozi program funkcionalne vadbe, ki zajema napredne gibalne vzorce. Med kineziološkimi obravnavami se za izboljšanje dihalne funkcije izvaja aerobna vadba, prilagojena vašim zmogljivostim. V kliniki Medicofit ne poskrbijo zgolj za odpravo vaših simptomov, ampak vas pripravijo na vse življenjske aktivnosti.

Primer uspešnega fizioterapevtskega zdravljenja bolečin v prsnem košu 28-letna Maja, vzgojiteljica iz Kranja, se je na kliniko Medicofit obrnila zaradi občasnih, a ponavljajočih se topih bolečin na sredini prsnega koša. Težave so se sprva pojavljale v obliki nelagodja, kasneje pa kot topa bolečina. Stanje sta spremljala tudi togost in pekoč občutek med lopaticama. Po zdravniškem pregledu in izključitvi težav s srcem so ji priporočili fizioterapevtsko obravnavo. Klinični pregled je razkril izrazito zmanjšano gibljivost torakalne hrbtenice s spremljajočo prekomerno napetostjo mišic in pomanjkljivo aktivacijo stabilizatorjev trupa. Ugotovljena je bila tudi šibkost vratnih mišic, medtem ko je bila telesna drža primerna. Na podlagi anamneze in kliničnih ugotovitev je bil predpisan desettedenski program celostnega fizioterapevtskega zdravljenja. Zdravljenje je v prvi fazi vključevalo obravnavo problematičnih področij s specialnimi manualnimi tehnikami, v kombinaciji s terapijo TECAR in udarnimi valovi. Že od uvodne obravnave so se izvajale terapevtske vaje za izboljšanje gibljivosti hrbtenice in odpravljanje mišičnih neravnovesij. Stanje se je izboljšalo že po nekaj terapijah. V nadaljevanju je bil glavni poudarek na ciljni kineziološki vadbi, ki je omogočila krepitev ključnih mišičnih skupin hrbta. Med zdravljenjem so gospo podučili o pomembnosti redne telesne aktivnosti in raznih sprostitvenih tehnikah. Ob zaključku programa zdravljenja sta bila nelagodje in bolečina popolnoma odpravljena, Maja pa je poročala tudi o izboljšanem psihofizičnem počutju.

Foto: Medicofit

Ne čakajte, da bolečina postane stalna spremljevalka – ukrepajte pravočasno!

Bolečine v prsnem košu, ki izvirajo iz hrbtenice, niso redkost. Ravno nasprotno, zaradi sodobnega načina življenja postajajo vse pogostejše. Ob pojavu bolečin v prsnem košu je nedvomno najprej treba izključiti resnejše težave, kot so bolezni srca in pljuč.

Kadar težave izvirajo iz torakalne hrbtenice, se svetuje obisk specializirane fizioterapije, ki ponuja učinkovito, celostno in varno rešitev. S pravočasnim obiskom fizioterapevta lahko odkrijete pravi vzrok težav, preprečite njihovo poslabšanje in se vrnete v življenje brez bolečin.