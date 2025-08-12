Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Torek,
12. 8. 2025,
4.00

Osveženo pred

7 ur, 37 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
piščanec špinača recept pita zdrav recept zdrav recept

Torek, 12. 8. 2025, 4.00

7 ur, 37 minut

Viralni recept za riževo pito, ki jo boste lahko jedli brez slabe vesti

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
pita | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Po družbenih omrežjih je zaokrožil recept za pito, ki si jo lahko privoščite brez slabe vesti. Namesto klasičnega testa jo sestavlja rižev papir, ki poskrbi za hrustljavo skorjico, hkrati pa jed naredi lažjo in manj kalorično. Izbirate lahko med različnimi nadevi, tako slanimi kot sladkimi. Tokrat vam predstavljamo različico s piščancem, sirom in špinačo, ki je sočna, hranljiva in hitro pripravljena.

@thechefoutwest Rice Paper Spanakopita Spiral! My sister has always been obsessed with Spanakopita, now that she lives in Thailand we don’t see each other as much anymore. She recently came back for a visit and was on a hunt for great Spanakopita, which inspired me to try this East meets West version using rice paper instead of Phyllo dough. WOW! It worked so well, it was so easy to make, the crunch was insane, and I just love the look of that perfect pillowy spiral. This one’s for you Tal! Ingredients: 3 rice paper sheets 2 eggs 1/2 cup shredded roast chicken 1/2 cup sautéed spinach 1/2 cup shredded mozzarella 1/2 cup crumbled feta Sesame seeds Salt and pepper Lemon #easyrecipes #simplerecipe #thefeedfeed #healthyeating #ricepaper #spanakopita ♬ Cooking Time - Lux-Inspira

Sestavine (za 1 pito): 

  • 3 listi riževega papirja 
  • 2 jajci  
  • 70 gramov raztrganega pečenega piščanca 
  • 75 gramov dušene špinače 
  • 60 gramov naribane mocarele 
  • 70 gramov drobljene fete 
  • sezamova semena po okusu 
  • sol in poper po okusu 
  • sok 1/4 limone 

Postopek: 

V skledi najprej zmešajte raztrganega pečenega piščanca, dušeno špinačo, mocarelo in feto. Začinite s soljo, poprom in sokom limone. 

Jajca stepite v globokem krožniku.  

Vsak list riževega papirja na hitro pomočite v stepena jajca in ga previdno položite na pekač, obložen s papirjem za peko. 

Dodajte nadev ter zavijte v obliko polžka. 

Površino potresite s sezamom in premažite s preostankom jajčne mase. 

Pecite v ogreti pečici na 190 stopinj Celzija približno 120 minut, da je pita zlato rjavo zapečena in hrustljava. 

Preberite še:  

grška solata
Trendi Tako boste naredili najboljšo grško solato
čokoladni namaz
Trendi Imamo recept za beljakovinski čokoladni namaz
Luka Dončić in Anamaria Goltes
Trendi To je sladica, s katero Anamaria Goltes razvaja Luko Dončića
piščanec špinača recept pita zdrav recept zdrav recept
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.