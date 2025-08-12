Po družbenih omrežjih je zaokrožil recept za pito, ki si jo lahko privoščite brez slabe vesti. Namesto klasičnega testa jo sestavlja rižev papir, ki poskrbi za hrustljavo skorjico, hkrati pa jed naredi lažjo in manj kalorično. Izbirate lahko med različnimi nadevi, tako slanimi kot sladkimi. Tokrat vam predstavljamo različico s piščancem, sirom in špinačo, ki je sočna, hranljiva in hitro pripravljena.

#simplerecipe #thefeedfeed #healthyeating #ricepaper #spanakopita ♬ Cooking Time - Lux-Inspira @thechefoutwest Rice Paper Spanakopita Spiral! My sister has always been obsessed with Spanakopita, now that she lives in Thailand we don’t see each other as much anymore. She recently came back for a visit and was on a hunt for great Spanakopita, which inspired me to try this East meets West version using rice paper instead of Phyllo dough. WOW! It worked so well, it was so easy to make, the crunch was insane, and I just love the look of that perfect pillowy spiral. This one’s for you Tal! Ingredients: 3 rice paper sheets 2 eggs 1/2 cup shredded roast chicken 1/2 cup sautéed spinach 1/2 cup shredded mozzarella 1/2 cup crumbled feta Sesame seeds Salt and pepper Lemon #easyrecipes

Sestavine (za 1 pito):

3 listi riževega papirja

2 jajci

70 gramov raztrganega pečenega piščanca

75 gramov dušene špinače

60 gramov naribane mocarele

70 gramov drobljene fete

sezamova semena po okusu

sol in poper po okusu

sok 1/4 limone

Postopek:

V skledi najprej zmešajte raztrganega pečenega piščanca, dušeno špinačo, mocarelo in feto. Začinite s soljo, poprom in sokom limone.

Jajca stepite v globokem krožniku.

Vsak list riževega papirja na hitro pomočite v stepena jajca in ga previdno položite na pekač, obložen s papirjem za peko.

Dodajte nadev ter zavijte v obliko polžka.

Površino potresite s sezamom in premažite s preostankom jajčne mase.

Pecite v ogreti pečici na 190 stopinj Celzija približno 120 minut, da je pita zlato rjavo zapečena in hrustljava.

