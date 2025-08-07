Ko si zaročenka enega najboljših košarkarjev na svetu, verjetno ni lahko najti ravnotežja med vsemi potovanji, mediji in tempom življenja. A Anamaria Goltes vedno znova dokaže, da ji to uspeva, tudi v kuhinji. Med vsemi deljenimi trenutki iz vsakdana na Instagramu nas je tokrat razveselila s preprostim receptom za sladico, s katero (najverjetneje) razvaja tudi Luko Dončića.

Na svojem profilu na Instagramu je na pobudo sledilcev delila, kako pripravi sladico iz grškega jogurta, ki jo lahko postrežete svežo ali pa preprosto zamrznete. Zanjo ne potrebujete veliko sestavin, zato je priprava zelo preprosta in hitra. To je vsekakor sladica, ki bo navdušila tako vaše goste kot otroke in tudi NBA-igralce.

Foto: Instagram

Sestavine:

1 kilogram grškega jogurta,

10-12 jajc,

4-5 meric proteinov,

100 gramov zmletih ovsenih kosmičev,

žlička pecilnega praška,

borovnice (oziroma kar imate doma).

Foto: Shutterstock

Postopek:

V večji posodi dobro zmešajte grški jogurt, jajca, proteine, ovsene kosmiče in pecilni prašek.

Maso prelijte v večji pekač, obložen s papirjem za peko.

Po vrhu dodajte poljubne dodatke: sadje, čokolado ali oreščke.

Pecite v pečici, ogreti na 180 stopinj Celzija, približno 40 minut oziroma dokler robovi niso zlato zapečeni.

Preberite še: