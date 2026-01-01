Hrvaški pevec Marko Škugor je novo leto 2026 začel na prav poseben način. Točno ob polnoči je postal oče deklice. Veselo novico je s sledilci delil na Facebooku, kjer je objavil ganljivo sporočilo: "Naša princeska rojena 1.01. ob 00:00 točno! ❤️ Srečno in zdravo novo leto 2026."

Deklica se je tako rodila natanko v trenutku, ko smo se poslovili od starega leta in vstopili v novo. Objava je v kratkem času zbrala številne všečke in čestitke, sledilci pa so pevcu in njegovi družini zaželeli veliko zdravja, sreče in ljubezni. Mnogi so zapisali, da si lepšega začetka leta sploh ne bi mogli predstavljati.

Škugor je s soprogo Ivano poročen 12 let, skupaj imata dva sinova.