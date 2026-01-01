Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ka. N.

Četrtek,
1. 1. 2026,
9.23

23 minut

novo leto 2026 novo leto UKC Maribor novorojenček

Četrtek, 1. 1. 2026, 9.23

Prvi novorojenčki v novem letu v UKC Maribor

Ka. N.

Novorojenček | Foto STA

Foto: STA

Prvi porod v novem letu so v UKC Maribor zabeležili ob 4.02, ko se je rodila deklica Tisa, težka 3 kilograme in 430 gramov. Le malo kasneje, ob 6.07, je na svet prijokal tudi prvi deček.

Informacijo o prvih rojstvih so v UKC Maribor objavili na družabnih omrežjih. Ob tem so izrazili zahvalo zdravstvenemu osebju, ki je tudi med nočnimi urami skrbelo za varnost porodov.

Podrobnejši statistični podatki o rojstvih v novem letu še niso objavljeni.

novo leto 2026 novo leto UKC Maribor novorojenček
