Četrtek, 1. 1. 2026, 9.23
23 minut
Prvi novorojenčki v novem letu v UKC Maribor
Prvi porod v novem letu so v UKC Maribor zabeležili ob 4.02, ko se je rodila deklica Tisa, težka 3 kilograme in 430 gramov. Le malo kasneje, ob 6.07, je na svet prijokal tudi prvi deček.
Informacijo o prvih rojstvih so v UKC Maribor objavili na družabnih omrežjih. Ob tem so izrazili zahvalo zdravstvenemu osebju, ki je tudi med nočnimi urami skrbelo za varnost porodov.
Podrobnejši statistični podatki o rojstvih v novem letu še niso objavljeni.