Novo leto v pižami ali na glamurozni zabavi? Tako so se od leta 2025 poslovili športniki ...

Preverili smo, kako so prihod novega leta pričakali vrhunski športniki. Medtem ko so nekateri silvestrovali v krogu družine in prijateljev, so drugi leto 2025 pospremili z razkošnih potovanj ali športno obarvanih večerov. Številni so se od starega leta poslovili s čustvenimi kolaži najlepših trenutkov, zmag, preizkušenj in nepozabnih uspehov, ki so zaznamovali njihovo športno pot.

Medtem ko so si nekateri vrhunski športniki v silvestrski noči privoščili izjemo, si dali duška in vsaj za trenutek pozabili na zadostno količino spanca, so smučarski skakalci na novoletni skakalni turneji pri tem precej bolj disciplinirani, saj jih že čez nekaj ur čaka nadaljevanje tekmovanja. Tudi slovenski skakalni zvezdnik Domen Prevc je v novo leto simbolično 'skočil' v Garmisch-Partenkirchnu, kjer bo skušal nadaljevati zmagoviti niz, ki mu v tej sezoni tako dobro uspeva.

V objavi na Instagramu se je zahvalil iztekajočemu se letu in sledilce spodbudil, naj se z optimizmom podajo novim priložnostim naproti. Objavo je pospremil s fotografijo helikopterja, s katero je namignil, da se ob skokih vse bolj posveča tudi raziskovanju te zanimive dejavnosti.

Nogometni vratar Jan Oblak je novo leto dočakal v družbi življenjske sopotnice, srbske teniške igralke Olge Danilović, ter njunih štirinožnih prijateljev:

Košarkarski zvezdnik Luka Dončić se je na leto 2025 spomnil skozi kolaž videopospominov:

Sledite svojemu srce in se pri tem ne pozabite zabavati, je svojim sledilcem (na Instagramu jih ima že 900 tisoč) sporočila najboljša športna plezalka v zgodovini Janja Garnbret. Čeprav je lani bolj malo tekmovala, pa je vseeno zmagala na vseh tekmah, kjer se je pojavila. Za nameček je pod streho uspešno spravila tudi projekt Botrstvo v športu.

In medtem ko nekateri lanskemu letu pojejo hvalnice, ga bo smučarska skakalka Tina Erzar poskušala čim prej pozabiti. V objavi na Instagramu si je zaželela, da bi bilo po zdravstveni kalvariji v lanskem letu, letošnje precej bolj prijazno.

Tudi za srbsko teniško igralko Ano Ivanović je bilo preteklo leto polno preizkušenj. Postopek ločitve od nekdanjega nogometaša Bastiana Schweinsteigerja je konkretno razburka njeno zasebno življenje. "2025 … hvala, ker si bil hkrati najtežji in najlepši učitelj, kar sem si ga lahko želela," je ob koncu leta zapisala na družbenih omrežjih. "Hvala za vse lekcije, izzive in za to, da si mi pokazal, kje še moram rasti. V leto 2026 stopam z mirom v srcu in z ogromnim navdušenjem nad vsem, kar prihaja. Ob vsem tem pa sem neizmerno hvaležna svoji družini in prijateljem — vaša ljubezen me je nosila bolj, kot si boste kdajkoli lahko predstavljali.

