Legendarni rokometni trener Veselin Vujović je v pogovoru za Sportske novosti spregovoril o dogajanju na letošnjem evropskem rokometnem prvenstvu. Nekdanji slovenski selektor, ki je Slovenijo leta 2017 popeljal do brona na svetovnem prvenstvu, je pohvalil delo selektorja Uroša Zormana ter precej spremenjene in pomlajene zasedbe.

Slovenska rokometna reprezentanca je na letošnjem evropskem prvenstvu kljub drugačnim napovedim in pričakovanjem prvi del končala brez praske. Slovenci so v Oslu najprej premagali Črno goro (41:40) in nato po izjemnem preobratu še Švico (38:35) ter si že po dveh krogih zagotovili napredovanje iz skupine D. Za konec pa so z najboljšo predstavo turnirja ugnali še Ferske otoke s 30:27. Kljub številnim odpovedim in poškodbam so tako s precej spremenjeno in pomlajeno zasedbo opravili svoj prvi cilj in se uvrstili v drugi del, kjer jih v petek čaka prvo srečanje s Švedsko.

Nad predstavami Slovencev je navdušen tudi nekdanji selektor Veselin Vujović, ki je Slovenijo vodil med letoma 2015 in 2019, izbrano vrsto pa popeljal do brona na svetovnem prvenstvu 2017. Takrat je Slovenija na tekmi za tretje mesto nadoknadila kar osem zadetkov zaostanka proti Hrvaški, na letošnjem evropskem prvenstvu je šla še korak dlje in se proti Švici vrnila, ko je zaostajala za že devet zadetkov, ter se na koncu veselila dveh točk.

Mnogi so bili prepričani, da Slovenci ob vseh težavah letos ne bodo prišli niti iz skupine. Med drugim so že pred prvenstvom zaradi takšnih ali drugačnih razlogov brez reprezentančnega udejstvovanja ostali Klemen Ferlin, Aleks Vlah, Miha Zarabec, Tadej Kljun, Rok Ovniček, Matic Grošelj, Mitja Janc, Jaka Malus, Blaž Blagotinšek in tudi Nejc Cehte. "Ta zgodba Slovenije je popolnoma nasprotna zgodba črnogorski. Čeprav je ostal brez polovice svojih najpomembnejših igralcev, je Uroš Zorman opravil dobro delo. Premagali so Črno goro, proti Švici izgubljali za kar devet golov, pa se nato vrnili, zmagali in se uvrstili v drugi krog. Naredili so že veliko in vse, kar bodo naredili še več, je pravi čudež," je za Sportske novosti Slovence pohvalil Vujović.

Na drugi strani pa je Črnogorec povsem skritiziral predstave Črne gore. "Če smo realni, bi v neki teoriji lahko s popolnoma oslabljeno Slovenijo brez večine standardnih igralcev in s Ferskimi otoki dosegli prvo mesto v skupini. Popolnoma so razočarali in igrali brez ideje, smisla in kakršnegakoli koncepta," je bil neposreden Vujović.

Preberite še: