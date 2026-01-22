Četrtek, 22. 1. 2026, 21.28
1 ura, 58 minut
Liga NHL, 22. januar
Troboj za vrh vzhodne konference: Carolina in Detroit napadata Tampo
Na vrhu vzhodne konference lige NHL so s 66 točkami izenačena tri moštva. Vodilno Tampo lahko ponoči z zmagama prehitita Carolina in Detroit, ki pa sta v tej sezoni odigrala nekaj več tekem. Hurricanes na domačem ledu pričakujejo Chicago Blackhawks, Red Wings pa gostujejo pri Minnesota Wild. Na vrhu zahodne konference je Colorado, na okroglih deset točk zaostanka pa se mu lahko ponoči z zmago v Columbusu približa Dallas.
Boston Bruins gostijo Vegas Golden Knights, Montreal Canadiens Buffalo Sabres, Nashville Predators Ottawa Senators, Winnipeg Jets Florida Panthers in Edmonton Oilers Pittsburgh Penguins.