S. K.

Četrtek,
22. 1. 2026,
21.28

Carolina Hurricanes Detroit Red Wings liga NHL

Liga NHL, 22. januar

Troboj za vrh vzhodne konference: Carolina in Detroit napadata Tampo

Detroit Red Wings | Detroit je v silovitem naletu. | Foto Reuters

Detroit je v silovitem naletu.

Foto: Reuters

Na vrhu vzhodne konference lige NHL so s 66 točkami izenačena tri moštva. Vodilno Tampo lahko ponoči z zmagama prehitita Carolina in Detroit, ki pa sta v tej sezoni odigrala nekaj več tekem. Hurricanes na domačem ledu pričakujejo Chicago Blackhawks, Red Wings pa gostujejo pri Minnesota Wild. Na vrhu zahodne konference je Colorado, na okroglih deset točk zaostanka pa se mu lahko ponoči z zmago v Columbusu približa Dallas.

Sportal Sedma zmaga na zadnjih osmih tekmah: Detroit do vrha vzhodne konference lige NHL

Boston Bruins gostijo Vegas Golden Knights, Montreal Canadiens Buffalo Sabres, Nashville Predators Ottawa Senators, Winnipeg Jets Florida Panthers in Edmonton Oilers Pittsburgh Penguins.

Liga NHL, 22. januar

