Kralji še vedno brez Kopitarja

V hokejski ligi NHL bodo ponoči (4.00) zopet na delu Los Angeles Kings, ki so izgubili zadnje štiri tekme, črn niz pa bodo poskušali prekiniti na domačem ledu proti najslabši ekipi vzhodne konference New York Rangers. A Kralji se bodo morali spet znajti brez kapetana Anžeta Kopitarja, ki bo zaradi poškodbe izpustil že osmo zaporedno tekmo.

LA Kings so že sedem tekem brez kapetana, poslavljajočega se 38-letnega Hrušičana Anžeta Kopitarja, v tem času pa so uspeli zmagati le enkrat. 11. januarja so doma po kazenskih strelih s 4:3 odpravili Edmonton Oilers. Odtlej so nanizali štiri zaporedne poraze, ta črn niz pa bodo poskušali prekiniti proti NY Rangers. Ti so trenutno najslabša ekipa vzhodne konference, v torek zjutraj po slovenskem času so doživeli zadnjega od svojih 29 porazov, ko so Anaheim Ducks priznali premoč s 3:5.

Tudi LA je zdrsnil z mest, ki po rednem delu sezone prinašajo končnico, trenutno je deseti na zahodu.

Za zdaj iz ZDA še ni konkretnejših informacij, kdaj bi se lahko slovenski hokejski zvezdnik spet vrnil na led.

