Tampa pri drugem Dallasu

V ligi NHL bodo v nedeljo na sporedu le tri tekme. Med drugim bodo Dallas Stars gostili Tampo Bay Lightning, Edmonton bo pričakal St. Louis Blues.

Los Angeles Kings bodo naslednjo tekmo odigrali v noči na sredo, ko jih čaka srečanje z New York Rangers. Takrat bi se lahko v kader znova vrnil tudi Anže Kopitar, za katerega je znano, da ga ne bo vsaj do 20. januarja. Na zadnjih 11 tekmah so Kralji zmagali samo trikrat in na lestvici zahodne konference zdrsnili na deseto mesto.

Liga NHL, 18. januar:

Lestvice