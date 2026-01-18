Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Nedelja,
18. 1. 2026,
19.55

Osveženo pred

4 ure, 38 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
NHL liga NHL

Nedelja, 18. 1. 2026, 19.55

4 ure, 38 minut

Liga NHL, 18. januar

Tampa pri drugem Dallasu

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Dallas Stars | Dallas Stars so trenutno na drugem mestu zahoda. | Foto Reuters

Dallas Stars so trenutno na drugem mestu zahoda.

Foto: Reuters

V ligi NHL bodo v nedeljo na sporedu le tri tekme. Med drugim bodo Dallas Stars gostili Tampo Bay Lightning, Edmonton bo pričakal St. Louis Blues.

Los Angeles Kings bodo naslednjo tekmo odigrali v noči na sredo, ko jih čaka srečanje z New York Rangers. Takrat bi se lahko v kader znova vrnil tudi Anže Kopitar, za katerega je znano, da ga ne bo vsaj do 20. januarja. Na zadnjih 11 tekmah so Kralji zmagali samo trikrat in na lestvici zahodne konference zdrsnili na deseto mesto. 

Liga NHL, 18. januar:

Lestvice

Anaheim Ducks
Sportal Kralji zapravili vodstvo in izgubili, hud poraz prvakov in vodilnih, konec je zmagovitega niza Tampe
Zdeno Chara, Boston Bruins
Sportal Čustveno v Bostonu, hat-trick Thompsona ob novem slavju vročega Buffala
NHL liga NHL
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.