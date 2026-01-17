Kralji zapravili vodstvo in izgubili, hud poraz prvakov in vodilnih, konec je zmagovitega niza Tampe

Hokejisti Los Angeles Kings so proti mestnemu tekmecu Anaheim Ducks vodili z 2:0, na koncu pa izgubili po izvajanju kazenskih strelov (2:3). Tudi tokrat niso mogli računati na poškodovanega kapetana Anžeta Kopitarja. Konec je zmagovitega niza Tampe, hud poraz prvakov s Floride, visoko je izgubil tudi vodilni Colorado.

Kralji so odlično začeli in domače navijače razveselili že po dobri minuti in pol, ko je zadel Quinton Byfield, v 32. minuti je Joel Armia zvišal na 2:0, a so gostje z dvema hitrima goloma v 35. minuti izenačili. Do konca rednega dela se rezultat ni spremenil, v podaljšku prav tako ne, tako da je odločalo izvajanje kazenskih strelov. Uspešnejši so bili gostje, ki so Kraljem zadali tretji zaporedni poraz.

Kapetan kraljev Anže Kopitar zaradi poškodbe spodnjega dela telesa še ne more pomagati soigralcem, s katerimi je šele na petem mestu pacifiške divizije.

Pravo blamažo si je privoščil branilec naslova Florida Panthers, ki je na gostovanju pri Carolini izgubil s kar 1:9. Ob zmagi je Nikolaj Ehlers dosegel tri gole in dodal asistenco. Carolina ostaja druga na vzhodu, panterji so šele 12.

Hokejisti Carolina Hurricanes so s kar 9:1 odpravili prvake s Floride. Foto: Reuters

Hokejisti Nashville Predators so s 7:3 odpravili vodilno ekipo lige Colorado Avalanche in se približali mestom, ki vodijo v končnico. Izkušeni Ryan O'Reilly je k zmagi prispeval hat-trick, zadel je za vodstva 1:0, 2:1 in 3:2. Nashville je delo dokončal v dveh minutah ob koncu tekme, ko so zadeli še trikrat.

Ryan O'Reilly je k zmagi prispeval tri gole. Foto: Reuters

Konec je zmagovitega niza Tampa Bay Lightning. Po 11 zaporednih zmagah je recept za floridsko moštvo našel St. Louis Blues, ki je dosegel zmago po izvajanju kazenskih strelov. St. Louis je z dvema goloma v pol minute uvodne tretjine povedel z 2:0, a so se gostje vrnili z dvema goloma z igralcem več v drugi tretjini. Rezultat se do konca rednega dela ni spremenil, v podaljšku gola ni bilo, tako da je odločala loterija, v kateri je tekmečevo mrežo zadel le Jordan Kyrou. To je pomenilo zmago domačih, pri katerih je vratar Joel Hofer zaustavil 34 od 36 strelov, in konec zmagovite serije Tampe.

St. Louis Blues so končali zmagoviti niz Tampe. Foto: Reuters

Detroit je s 4:2 premagal San Jose Sharkse, ki so ob koncu rednega dela izenačenje lovili brez vratarja, a je Avstrijec Marco Kasper plošček poslal v prazen gol in potrdil zmago rdečih kril.

