M. P.

Ponedeljek,
2. 2. 2026,
21.00

4 ure, 40 minut

Liga NHL, 2. februar

Colorado proti Detroitu po sobotni visoki zmagi zdaj še doma

M. P.

Nathan MacKinnon Colorado Avalanche

Nathan MacKinnon

Foto: Reuters

V noči na torek se v hokejski ligi NHL igra kar 10 tekem, na ledu je tudi najboljša ekipa sezone. To je Colorado Avalanche. Ta ima že 81 točk, sedem več od najbližjih zasledovalcev. Hokejisti Colorada imajo 36 zmag, osem porazov po rednem delu tekme in devet po podaljšku oziroma kazenskih strelih.

Tokratni nasprotnik ekipe Colorado Avalanche je zahteven, to je Detroit Red Wings, ki je pri 32 zmagah oziroma 70 točkah. Ekipi sta se med seboj pomerili že v soboto, a takrat v Detroitu, zdaj igrata še v Denverju. Colorado je takrat zmagal s 5:0, dva gola je dal Nathan MacKinnon, ki je tako postal prvi hokejist v tej sezoni, ki je dosegel 40 zadetkov.

Liga NHL, 2. februar:

Lestvice

