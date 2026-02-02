FIS zavrnila pritožbo glede Prevčevih smuči: SZS napoveduje naslednje korake

Saga po incidentu s smučmi Domna Prevca na ekipni tekmi svetovnega prvenstva v poletih v Oberstdorfu dobiva uradni epilog. S Smučarske zveze Slovenije (SZS) so sporočili, da so prejeli odločitev Mednarodne smučarske zveze (FIS) glede pritožbe, ki so jo vložili po dogodkih na vrhu letalnice. FIS je pritožbo zavrnila. V slovenskem taboru napovedujejo, da bodo odločitev natančno preučili, hkrati pa želijo odpreti širšo razpravo o pravilih in postopkih, povezanih s kontrolo opreme na vrhu skakalnic.

Na ekipni tekmi svetovnega prvenstva v poletih v Oberstdorfu je tik pred nastopom Domna Prevca prišlo do incidenta s smučmi, ki so se na vrhu letalnice odpeljale po zaletišču navzdol. Prevc je zaradi zapleta in zamude startnega intervala v prvi seriji ostal brez skoka, slovenski protest pa je bil na tekmi zavrnjen.

Prav ta dogodek je sprožil nadaljnje postopke in novo pritožbo SZS na FIS. A tudi druga pritožba ni bila uslišana. V nadaljevanju podajamo izjavo SZS v celoti.

O prihodnosti smučarskih skokov

"Na Smučarski zvezi Slovenije bomo odločitev FIS natančno preučili ter na njeni podlagi pripravili nadaljne korake v okviru razpoložljivih možnosti. Ob tem želimo poudariti, da bomo k zadevi pristopili odgovorno, premišljeno in v skladu z vrednotami športa.

Hkrati bo SZS proaktivno naslovila prihodnost smučarskih skokov. Mednarodni smučarski zvezi bomo predlagali ustanovitev posebne delovne skupine, katere naloga bi bila razmislek o spremembah pravil in postopkov, z jasnim ciljem, da smučarske skoke naredimo še bolj privlačne, transparentne in poštene za vse reprezentance ter vse udeležence tekmovanj.

V tem trenutku slovenska reprezentanca predvsem potrebuje mir in stabilno okolje. Pred nami je naslednji vrhunec zimske sezone – olimpijske igre – na katere se športniki in strokovni štab osredotočajo z vso resnostjo in predanostjo. Prav zaradi zaščite ekipe, pa tudi zato, da ne bi kakorkoli vplivali na morebitne nadaljnje postopke, Smučarska zveza Slovenije do nadaljnjega zadeve ne bo dodatno komentirala.

Na Smučarski zvezi Slovenije se še enkrat iskreno zahvaljujemo vsem navijačem, športni javnosti in partnerjem za podporo, zaupanje in razumevanje. Prepričani smo, da lahko tudi v zahtevnih trenutkih ostanemo zavezani spoštovanju, dialogu in dolgoročnemu razvoju športa."