Francoski nogometni klub Rennes je svojega 18-letnega napadalca Kadra Meiteja prodal savdskemu Al Hilalu za 30 milijonov evrov, sta sporočili obe vpleteni strani. Francoski najstnik je to sezono na 19 tekmah v vseh tekmovanjih dosegel tri gole.

Trikratni mladinski reprezentant Francije Meite je v dosedanjem poteku francoskega prvenstva le šestkrat začel tekmo v prvi enajsterici, potem ko je v hrbet pri selekciji gledal predvsem Estebanu Lepaulu in Breelu Embolu.

Pri Al Hilalu bo v Savdski Arabiji deloval pod vodstvom Italijana Simoneja Inzaghija. Klub po 18 krogih tamkajšnjega prvenstva drži prvo mesto s 46 točkami. Sledita Al Nassr in Al Ahli s po 43 točkami.

Varovanci Habiba Beya v francoskem prvenstvu z 31 osvojenimi točkami zasedajo šesto mesto. Za položaji, ki vodijo v ligo prvakov za naslednjo sezono, zaostajajo osem točk. Na vrhu je PSG z 48 točkami, sledi mu Lens s 46.