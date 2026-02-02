Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

M. P., STA

2. 2. 2026,
18.15

Naslednik Alberta Riere

Ivan Majevski je postal novi trener NK Celje

NK Celje Albert Riera Ivan Majevski | Ivan Majevski (drugi z leve) je stopil v velike čevlje Alberta Riere. | Foto Grega Valančič

Ivan Majevski (drugi z leve) je stopil v velike čevlje Alberta Riere.

Foto: Grega Valančič

Ivan Majevski je novi trener prvoligaša NK Celje, so sporočili iz kluba. Sedemintridesetletni nekdanji nogometaš Celja je kot pomočnik deloval v trenerskem štabu Alberta Riere v obeh Špančevih obdobjih in dobro pozna način dela karizmatičnega trenerja. "Ista zgodba. Novo poglavje," tako sporočajo iz NK Celje.

Albert Riera NK Celje
Sportal Ganljive zadnje besede Alberta Riere

Ivan Majevski je nekdanji reprezentant Belorusije. V majici z državnim grbom je nastopil na 42 tekmah, v svoji bogati igralski karieri pa igral za klube, kot so Anži Mahačkala, Astana in Rotor Volgograd. Julija 2021 je v knežje mesto prispel kot nogometaš, zaradi težav s poškodbami sicer zbral le 28 nastopov, nato pa hitro sprejel odločitev za prehod v trenerske vode. Svojo nogometno izobrazbo je začel nemudoma in se najprej pridružil trenerskemu štabu Romana Pilipčuka. Isto vlogo je opravljal tudi v ekipi Damirja Krznarja.

Albert Riera se je v nedeljo od NK Celje poslovil z osvojeno točko v Ljudskem vrtu. | Foto: Jure Banfi Albert Riera se je v nedeljo od NK Celje poslovil z osvojeno točko v Ljudskem vrtu. Foto: Jure Banfi Novi trener NK Celje je svoj prvi trening vodil ta ponedeljek, prvič pa bo na klopi sedel v sredo, ko na Stadionu Z'dežele gostujejo Radomlje. Njegov prvi pomočnik bo Hrvoje Božičković, trenerski ekipi pa se bo pridružil tudi Vladimir Kazakov. Amel Mujčinović ostaja trener vratarjev, Anže Džumhur bo od zdaj deloval v hibridni vlogi pomočnik/analitik, Alen Janković bo še naprej opravljal funkcijo kondicijskega trenerja, fizioterapevtska ekipa Toni Nenadić, Klemen Kozole, Marij Marinić ostaja nespremenjena.

Karizmatični Albert Riera, ki je do zdaj vodil Celjane, je sprejel nemški izziv. Triinštiridesetletni strokovnjak je novi glavni trener nemškega nogometnega prvoligaša Eintrachta Frankfurta. Riera je nasledil Dina Toppmöllerja, ki ga je bundesligaški klub odpustil 18. januarja. Španec je v ponedeljek že prišel v Frankfurt in podpisal pogodbo.

NK Celje, Albert Riera
Sportal Riera se je poslovil s točko na vročem štajerskem derbiju
Albert Riera
Sportal Dobrodošel, Albert: nemški velikan uradno pozdravil Riero
konferenčna liga NK Celje AEK Albert Riera
Sportal Albert Riera: Sloveniji želim veliko sreče, ker jo bo potrebovala
Prva liga Telemach 1. SNL Ivan Majevski Albert Riera NK Celje
