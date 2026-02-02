Ivan Majevski je novi trener prvoligaša NK Celje, so sporočili iz kluba. Sedemintridesetletni nekdanji nogometaš Celja je kot pomočnik deloval v trenerskem štabu Alberta Riere v obeh Špančevih obdobjih in dobro pozna način dela karizmatičnega trenerja. "Ista zgodba. Novo poglavje," tako sporočajo iz NK Celje.

Ivan Majevski je nekdanji reprezentant Belorusije. V majici z državnim grbom je nastopil na 42 tekmah, v svoji bogati igralski karieri pa igral za klube, kot so Anži Mahačkala, Astana in Rotor Volgograd. Julija 2021 je v knežje mesto prispel kot nogometaš, zaradi težav s poškodbami sicer zbral le 28 nastopov, nato pa hitro sprejel odločitev za prehod v trenerske vode. Svojo nogometno izobrazbo je začel nemudoma in se najprej pridružil trenerskemu štabu Romana Pilipčuka. Isto vlogo je opravljal tudi v ekipi Damirja Krznarja.

Albert Riera se je v nedeljo od NK Celje poslovil z osvojeno točko v Ljudskem vrtu. Foto: Jure Banfi Novi trener NK Celje je svoj prvi trening vodil ta ponedeljek, prvič pa bo na klopi sedel v sredo, ko na Stadionu Z'dežele gostujejo Radomlje. Njegov prvi pomočnik bo Hrvoje Božičković, trenerski ekipi pa se bo pridružil tudi Vladimir Kazakov. Amel Mujčinović ostaja trener vratarjev, Anže Džumhur bo od zdaj deloval v hibridni vlogi pomočnik/analitik, Alen Janković bo še naprej opravljal funkcijo kondicijskega trenerja, fizioterapevtska ekipa Toni Nenadić, Klemen Kozole, Marij Marinić ostaja nespremenjena.

Karizmatični Albert Riera, ki je do zdaj vodil Celjane, je sprejel nemški izziv. Triinštiridesetletni strokovnjak je novi glavni trener nemškega nogometnega prvoligaša Eintrachta Frankfurta. Riera je nasledil Dina Toppmöllerja, ki ga je bundesligaški klub odpustil 18. januarja. Španec je v ponedeljek že prišel v Frankfurt in podpisal pogodbo.