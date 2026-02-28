Skrivnostni zemljevid, katerega del je tudi Slovenija

Svet je bil vedno razdeljen na bogatejši in revnejši del. Eden od zemljevidov, ki prikazuje novejše razlike med bogatim in revnim delom sveta, je tudi zemljevid iz leta 2009, ki ga je narisal avstrijski arhitekt Theo Deutinger. Na zemljevidu z naslovom Obzidani svet (Walled world) je Slovenija del bogata dela sveta.

Znotraj obzidja je Deutinger postavil države, za katere lahko rečemo, da sestavljajo Zahod. V teh državah živi 14 odstotkov prebivalstva, obenem pa ustvarijo 73 odstotkov svetovnega bruto domačega proizvoda (BDP). Zunaj obzidja pa je 86 odstotkov svetovnega prebivalstva, ki ustvari 27 svetovnega BDP.

Kam spada Kitajska?

Seveda pa so zunaj obzidja, kot ga vidi Deutinger, tudi države, kot je Kitajska, ki je že zdaj drugo največje gospodarstvo na svetu. Tudi za številne naftne države na Arabskem polotoku težko rečemo, da so revne. Deutingerjev zemljevid je tako deloma pristranski.