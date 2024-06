Osupli zahodni znanstveniki: iz Rusije prihajajo skrivnostni signali

Strokovnjaki še zdaj ugibajo, kaj je kratkovalovni oddajnik UVB-76. Oddajnik oziroma postaja s sedežem v Rusiji že več kot štirideset let oddaja skrivnostno serijo piskov, brnenj in izgovorjenih fraz. In to tako rekoč nepretrgano. Toda nihče v Rusiji še ni dal uradne izjave o tem, piše nemški medij Focus.

Neuspešni poskus dešifriranja

Vsakdo, ki ima kratkovalovni radio, lahko posluša postajo z vzdevkom "brenčalo". Nekaterim je nočno poslušanje signala že postalo njihov hobi, ker upajo, da bodo lahko slišali oziroma razvozlali skrite informacije. Tudi britanski znanstvenik David Stupples, ki se ukvarja s proučevanjem elektromagnetnih signalov, že leta proučuje skrivnostne signale.

Vendar tudi njegovo dešifriranje enigmatičnih zvokov ni doseglo posebnih uspehov. Za ameriško znanstveno revijo Popular Mechanics je Stupples dejal: "Da bi izvedeli celotno resnico – in nič drugega kot resnico –, bi to moralo priti od same Ruske federacije."

So signali namenjeni podmornicam ali vohunom?

Okoli strašljive radijske postaje kroži že veliko teorij. Mnogi sumijo, da je neposredno povezana z rusko vlado in bi lahko med drugim služila v vojaške namene. Tako meni tudi Stupples: "Skoraj zagotovo ga uporablja ruska vlada. In če je to ruska vlada, potem ga ne uporablja v miroljubne namene."

So signali namenjeni ruskim podmornicam? Foto: Reuters

Nekateri menijo, da bi lahko bil oddajnik del ruskega vojaškega komunikacijskega omrežja, ki pošilja signale podmornicam ali vojakom – na primer za spremljanje morebitnih jedrskih napadov. Ta teza temelji predvsem na nastanku postaje med hladno vojno. Poleg tega naj bi ta oddajnik Rusi uporabljali tudi za prenos podatkov svoji vohunski mreži v tujini.

Skrivnostne spremembe signalov

Signali po razpadu Sovjetske zveze niso prenehali. Od takrat so celo opazili nekaj skrivnostnih pojavov. Tako so leta 1992 program spremenili iz piskov v brenčanje, ki se vsakih nekaj sekund pomeša z zvokom, ki je podoben zvokom, ki jih oddajo naprave za usmerjenje ladij med plovbo v megli. Vsak teden ali vsak drugi teden moški ali ženska prebereta seznam imen, besed ali številk.

Toda leta 2010 se je zgodilo nekaj še bolj osupljivega. Signalov nekega dne ni bilo. Naslednji dan so se nadaljevali, kot da se ni nič zgodilo. Nato je bilo avgusta 2010 več prekinitev oddajanja, tudi 25. avgusta, ko se je poslušalcem zdelo, da slišijo ljudi, ki se premikajo v neki sobi.

Sprememba lokacije oddajanja

Ti nenavadni prenosi so v nekem trenutku vsebovali nekaj, kar se je zdelo kot Morsejeva abeceda. Potem je postaja iz Rusije predvajala odlomke iz Labodjega jezera Čajkovskega.

Približno v istem času se je zdelo, da je tudi oddajna postaja spremenila lokacijo. Signal je prvotno prihajal iz ruske vojaške baze v mestu Povarovo, približno 30 kilometrov od Moskve. Vendar se je septembra 2010 lokacija spremenila in signalu je postalo težje slediti.

Kanal v primeru izrednih razmer?

Številne teorije o namenu signalov so le špekulacije, vendar je Stupplesu uspelo ugotoviti, da je UVB-76 močan oddajnik, ki zagotavlja stabilen prenos po vsej Rusiji. Po mnenju znanstvenika bi v času izrednih razmer kanal verjetno uporabili za komunikacijo, še piše Focus.