Je to mesto, v katerem kitajske vohunke načrtno zapeljujejo francoske mornarje?

Brest je francosko pristaniško mesto ob Atlantiku, kjer domujejo tudi francoska vojaška mornarica in njene podmorniške jedrske sile. To mesto je zadnje čase postalo znano tudi zato, ker je bilo v zadnjih letih v njem izjemno veliko porok med kitajskimi študentkami in mornarji, ki delajo v pomorskih bazah.

"Kako naj ocenimo takšne odnose?" je zaskrbljeni francoski poslanec vprašal poveljnika francoskih jedrskih podmorniških sil na zaslišanju za zaprtimi vrati v narodni skupščini v Parizu, piše britanski medij Financial Times.

Kitajske medene pasti

Gre za medene pasti, kjer želi agent zapeljati svojo tarčo, so stalnica živahnih vohunskih trilerjev. So tudi pokazatelj, kako so se kitajske vohunske operacije razširile v Evropi.

Francoski admiral Bernard-Antoine Morio de L'Isle je menda že leta 2019 francoske poslance opozarjal na omenjene poroke v Brestu.

Kitajska želi potrpežljivo vzpostaviti vpliv v Evropi

Kot piše Financial Times, želi Kitajska z obveščevalnimi operacijami v Evropi potrpežljivo vzpostaviti svoj vpliv na stari celini in vplivati na evropsko politiko do Kitajske.

V Brestu ima svoje oporišče francoska vojaška mornarica. Foto: Guliverimage

To je za Peking postalo vse pomembneje, saj so evropski politiki začeli na Kitajsko, tudi zaradi njenega strateškega odnosa z Rusijo, gledati kot na varnostno grožnjo in ne zgolj kot vir gospodarskih priložnosti.

Britanski agent svari pred kitajskimi vohuni

O kitajskih vohunskih operacijah je nedavno v britanskem mediju Spectator posvaril tudi nekdanji vodilni uslužbenec britanske obveščevalne službe MI6 Nigel Inkster.

Ta pravi, da vse države vohunijo, a da kitajsko povpraševanje po obveščevalnih podatkih o preostalem svetu daleč presega vse, kar običajno zberejo zahodne obveščevalne agencije.