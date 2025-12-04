Doma brez prodaje, zato izvoz? Poplava kitajskih vozil z bencinskimi motorji.

Kakšno je ozadja nekajkratnega povečanja izvoza kitajskih proizvajalcev in zakaj pri tem trenutno stavijo predvsem na vozila s klasičnimi motorji?

Ob prihodu kitajskih znamk smo tudi zaradi odmevnega povišanja carin sicer pogosteje omenjali električne avtomobile z Daljnega vzhoda, toda za zdaj kitajske znamke svoje ključne tržne deleže pridobivajo s cenovno dostopnimi športnimi terenci oziroma križanci s klasičnimi bencinskimi motorji. To so večinoma neelektrificirani motorji, torej niti blagi hibridi. Za kitajske znamke je to možnost prodaje tistih avtomobilov, za katere je na njihovem trgu vse manj zanimanja, in pot do učinkovitega tržnega preboja.

Foto: Omoda Adria

Od leta 2020 so avtomobili s klasičnimi motorji predstavljali 76 odstotkov celotnega kitajskega izvoza avtomobilov. Pred petimi leti so na letni ravni izvozili milijon, letos pa se ta številka približuje že 6,5 milijona avtomobilov, kažejo podatki kitajske svetovalne družbe Automobility.

Kot kažejo spodnji podatki, je največji kitajski izvoznik avtomobilov še naprej Chery Auto. V Sloveniji ga že poznamo po znamkah Omoda in Jaecoo. Med letoma 2020 in 2024 so izvoz povečali s 730 tisoč na 2,6 milijona vozil letno.

Izvoz kitajskih proizvajalcev (januar–oktober 2025):

št. avtomobilov Chery Auto 1,063 mil. BYD 789 tisoč SAIC 766 tisoč Changan 528 tisoč Geely 480 tisoč Great Wall Motor 391 tisoč BAIC 241 tisoč Dongfeng 209 tisoč Tesla 209 tisoč JAC 182 tisoč

Foto: BYD

Foto: Aleš Črnivec

Med prvimi desetimi izvozniki le BYD svoj izvoz ustvari s priključnimi avtomobili (klasičnih pogonov ne ponujajo), enako velja tudi za Teslo (tovarna na Kitajskem). Med največjimi izvozniki so znamke v večinski državni lasti (SAIC, Changan, Dongfeng, BAIC).

Ta podjetja so svoje dobičke in tehnično znanje tradicionalno pridobivala prek skupnih podjetij s tujimi proizvajalci. Z nastankom novejših znamk pa prodaja kitajskim tradicionalnim imenom vsaj na domačem trgu pada. Podjetju SAIC (znamka MG) je med letoma 2020 in 2024 letna prodaja padla z 1,4 milijona na okrog 435 tisoč vozil. Na drugi strani se jim je v tem obdobju izvoz povečal s 400 tisoč na milijon avtomobilov letno.

Ne ZDA ali Evropa, Kitajci bodo ključno prednost ustvarili prek držav v razvoju

Izvoz vozil z bencinskimi motorji je zanimiv predvsem v države vzhodne Evrope, enako tudi v Afriko in Južno Ameriko. Kitajska je posledično po letu 2022 postala z naskokom največja izvoznica avtomobilov na svetu. Ta primat dosegajo tudi brez upoštevanja električnih avtomobilov in priključnih hibridov. Kitajski proizvajalci bodo po ocenah analitikov največjo prednost pridobili prav v državah v razvoju.

Izvoz se veča tudi zato, ker imajo Kitajci preveč tovarn za klasične avtomobile. Ker jih doma težko prodajo, je rešitev v izvozu. S tem zapolnjujejo proizvodne kapacitete in zagotavljajo obstoj tovarn. Kitajci so sicer zgradili tovarne za letno proizvodnjo 20 milijonov električnih avtomobilov in priključnih hibridov, toda hkrati so jim ostale tovarne za letno proizvodnjo 30 milijonov klasičnih avtomobilov. Razmerje na trgu med klasičnimi in priključnimi avtomobili je na Kitajskem skoraj enakovredno razdeljeno.

Kitajskim proizvajalcem se obeta tretjina globalnega avtomobilskega trga

Tudi Dongfeng, ki je za zdaj najuspešnejša znamka na slovenskem trgu, je izvoz v štirih letih povečal skoraj štirikratno. Lani so izvozili skoraj četrt milijona avtomobilov. V Sloveniji so s svojim forthingom T5 prvi pokazali na prodajni potencial križanca z bencinskim motorjem, ki ob zelo solidni opremi stane krepko pod 30 tisočaki. Temu zgledu zdaj sledijo še drugi. Omenjeni križanec se je kot prvi kitajski avtomobil v Sloveniji zavihtel med prvo dvajseterico najuspešnejših avtomobilov, Dongfeng pa bo letos kot prva kitajska znamka Slovencem prodal več kot tisoč avtomobilov letno.

Po oceni analitične družbe AlixPartners bo letna prodaja kitajskih znamk do leta 2030 narasla na štiri milijone avtomobilov letno. Kitajski proizvajalci bodo tako nadzirali 30 odstotkov globalne avtomobilske industrije.

