Razglašeni Lakersi so še kako pogrešali Dončića, Dallasu drama proti Denverju

Košarkarji Los Angeles Lakers so prvič v sezoni izgubili na dveh zaporednih obračunih. Razglašeni Jezerniki so brez Luke Dončića, ki je izpustil svojo sedmo tekmo v sezoni, s 108:132 izgubili na gostovanju pri Phoenix Suns. Lakersom ni pomagala niti vrnitev Austina Reavesa, ki je v že v prvem polčasu prejel štiri osebne napake. Dallas Mavericks so s 131:130 ugnali Denver Nuggets, pri katerih je Peyton Watson v zadnji sekundi zgrešil met za zmago, potem ko je žoga zaplesala po obroču. San Antonio Spurs so s 130:110 ugnali prvake Oklahomo City Thunder.

Phoenix Suns : Los Angeles Lakers 132:108 Strelci: Brooks 25, Booker 21 (11 as.), Williams 18 (9 sk.), Gillespie 16 (8 as.); James 23 (3/5 za 3), Reaves 17, Smart 14, LaRavia, Smith Jr. in Ayton (10 sk.) po 12, Thiero 6

Vrhunci tekme:

Košarkarji Los Angeles Lakers so na svoji 28. tekmi sezone zabeležili še svoj deveti poraz, potem ko so bili na gostovanju pri Phoenixu z izjemo prve četrtine povsem brez možnosti. Šele prvič v sezoni pa se je zgodilo, da so Jezerniki izgubili dve zaporedni tekmi, potem ko so nazadnje v mestnem obračunu morali priznati premoč Los Angeles Clippersom.

Na tem obračunu se je poškodoval tudi Luka Dončić, ki sicer v tej sezoni beleži najboljše strelske dosežke, odkar nastopa v ligi NBA. Vseeno pa obstaja bojazen, da tako razkošnih predstav po koncu sezone ne bi mogel kronati z individualnimi priznanji. Kapetan slovenske izbrane vrste mora namreč v tej sezoni zbrati vsaj 65 nastopov, če želi kandidirati za nagrade, a je proti Phoenixu izpustil že svojo sedmo od skupno 28 tekem v tej sezoni, štiri od teh so Lakersi dobili. Tri je Slovenec izpustil oktobra zaradi poškodbe prsta in udarca v nogo, ko ga ni bilo proti Sacramentu, Portlandu in Minnesoti, v začetku novembra je izpustil še eno tekmo proti Portlandu, v začetku tega meseca pa je bil dvakrat odsoten zaradi potovanja v Slovenijo, kjer je prisostvoval srečnemu dogodku, rojstvu druge hčerke. Tako ni mogel pomagati ekipi proti Torontu in Bostonu.

Dončić je v tej sezoni izpustil sedem tekem Lakersov. Njegovi soigralci so na tistih srečanjih vknjižili štiri zmage, trikrat pa izgubili. Foto: Guliverimage

Za nekaj optimizma med navijači Dončića je pred srečanjem poskrbel trener J. J. Redick, ki je sporočil, da se Luka počuti dobro in da se pri odločitvi o njegovem nastopu odločajo iz dneva v dan. Tokratno srečanje je izpustil tudi Gabe Vincent, tudi on bo v četrtek prestal novo oceno o pripravljenosti za vrnitev na parket. Na stranskem tiru je še vedno tudi Rui Hachimura.

Vrnitev Reavesa, ki pa je že v prvem polčasu zašel v težave

Po treh tekmah odsotnosti se je vrnil Austin Reaves, ki je imel težave z levo mečno mišico, je pa v igro vstopil s klopi. Redick je proti Phoenixu uvodoma v ogenj poslal LeBrona Jamesa, Nicka Smitha Jr., Jaka LaRavio, Marcusa Smarta in DeAndreja Aytona. Pod prvih pet točk se je podpisal LaRavia, ki je poskrbel za vodstvo s 5:0, kar je bila tudi najvišja prednost katere izmed ekip v prvi četrtini. Izredno izenačenih prvih dvanajst minut je z 29:26 pripadlo domačim košarkarjem.

So pa v drugi četrtini gostitelji dodali na plin, potem ko so se takoj podpisali pod delni izid 7:2, po trojki Jordana Goodwina pa je prednost Phoenixa tri minute in pol pred koncem prvega polčasa narasla na 59:49, kar je bila prva dvomestna prednost Sunsov na srečanju. Ob koncu prvega polčasa je prednost domačih znašala 67:57, za nameček je sedem sekund pred koncem že svojo četrto osebno napako na srečanju prejel Reaves, ki je v prvem polčasu dosegel 11 točk, 18 jih je pripeval James.

Austin Reaves se je po treh tekmah odsotnosti vrnil na parket. Foto: Guliverimage

Klavrn uvod v tretjo četrtino, poškodba Hayesa

Ladja Lakersov je na začetku tretje četrtine povsem potonila. Phoenix je tretji del srečanja odprl z delnim izidom 21:7, po 18. točki Devina Bookerja je prednost domačih dobrih pet minut pred koncem tretje četrtine narasla na +26 (98:72), na kar je nemočni Redick lahko le poskušal ukrepati z minuto odmora, a ta ob tako visokem zaostanku pričakovano ni obrodila sadov. Razglašeni Lakersi so po step backu Reavesa ob koncu tretjega dela zaostajali s 86:112, Sunsi so tretjo četrtino dobili s 45:29, Lakersi so v prvih treh četrtinah izgubili trinajst žog. Za nameček so iz tabora Jezernikov po koncu tretje četrtine sporočili, da se je poškodoval Jaxson Hayes, ki je zaradi težav z levim gležnjem predčasno končal obračun.

Zadnja četrtina v Mortgage Matchup Centru je bila tako bolj ali manj zgolj le še formalnost, oba trenerja pa sta na parket poslala košarkarje, ki sicer ne dobivajo toliko priložnosti. Prednost domačih, ki so dobili drugo od skupno treh medsebojnih tekem v tej sezoni, je znašala največ 32 točk. Na koncu so domači slavili s 132:108.

Dillon Brooks je za Phoenix dosegel 25 točk. Foto: Guliverimage

Lakersi so imeli na koncu 17 izgubljenih žog, iz igre so zadeli 48 odstotkov vseh metov, Phoenix na drugi strani skoraj 59. Ob odsotnosti Dončića je vloga prvega strelca pri Jezernikih pripadla Jamesu, ki je dosegel 23 točk (7/14 met iz igre, 3/5 za 3), najučinkovitejši pa je bil že na tekmi s Clippersi. Reaves je ob vrnitvi dosegel 17 točk (1/5 za 3), Smart jih je dodal 14, Ayton pa je imel ob dvanajstih točkah še deset skokov, prav toliko točk pa sta imela tudi Smith Jr. in LaRavia. Za Phoenix je Dillon Brooks prispeval 25 točk, 21 jih je ob enajstih asistencah dodal Booker, 18 pa ob devetih skokih Mark Williams.

Lakerse naslednja preizkušnja čaka na božični dan, ko se bodo v noči na petek po slovenskem času (2.00) na domačem parketu pomerili s Houston Rockets.

"Božično darilo" Watsona Dallasu

Dallas Mavericks so proti Denver Nuggets vknjižili svojo dvanajsto zmago v sezoni, potem ko so v American Airlines Centru zmagali s 131:130. Mavsi so sicer pred domačimi navijači v prvem polčasu vodili tudi z 21 točkami prednosti, a se je Denver v drugem polčasu vrnil v igro. V izredno izenačeni končnici je Jamal Murray minuto in 12 sekund pred koncem zadel trojko, s katero je Nuggetse približal na 128:131, pol minute pred koncem pa je le za točko zaostanka koš dosegel še Nikola Jokić (130:131). Po minuti odmora na zahtevo Dallasa so varovanci Jasona Kidda zapravili napad, potem ko se je izteklo 24 sekund za napad. Za Nuggetse je nato neoviran s črte za tri s strani poskusil Peyton Watson, a je žoga zaplesala po obroču in ni našla svojega cilja, tako da je zmaga ostala v Dallasu.

Zaključek tekme:

Novinec Cooper Flagg je srečanje končal pri 33 točkah (4/6 za 3), devetih skokih in devetih asistencah, dve točki manj je ob devetih skokih dosegel Anthony Davis. Pri Denverju, ki je sicer zadel kar 20 trojk, a je izgubil 15 točk, je Murray dosegel 31 točk in 14 asistenc, dve točki manj pa je ob prav tako 14 asistencah dosegel Jokić.

Spursi postajajo strup za prvake

Košarkarji San Antonio Spurs so na račun odlične zadnje četrtine, ki so jo dobili s 43:28, s 130:110 ugnali prvake Oklahomo City Thunder, ki je izgubila četrtič v sezoni in drugič na zadnjih treh tekmah. San Antonio se je na drugi strani podpisal pod svojo sedmo zaporedno zmago, kar jim je uspelo prvič po decembru 2015, ob tem pa so še drugič v sezoni premagali prvake. Keldon Johnson je ob zmagi dosegel 25 točk, Shai Gilgeous-Alexander jih je za OKC prispeval 33, ob tem je imel še osem asistenc. Victor Wembanyama je za San Antonio v 23 minutah vknjižil 12 točk.

Keldon Johnson je za Spurse dosegel 25 točk. Foto: Guliverimage

Milwaukee Bucks so proti Indiani Pacers prekinili niz treh zaporednih porazov, potem ko so slavili s 111:94, svoj izkupiček v gosteh pa so povišali na 4-10, ob tem pa so prekinili niz kar osmih zaporednih porazov na gostovanjih. Pri Milwaukeeju, ki vse od 3. decembra pogreša Giannisa Antetokounmpa, je Kevin Porter Jr. dosegel 24 točk, pri Indiani je bil še najuspešnejši T. J. McConnell s 16 točkami.

Minnesota boljša od pokalnih prvakov

Minnesota Timberwolves je s 115:104 zaustavila pokalne prvake New York Knicks, ki so sicer izgubili šele drugič na zadnjih desetih tekmah. Na drugi strani je v imenitnem nizu tudi Minnesota, ki je dobila še deseto srečanje od zadnjih dvanajstih. Anthony Edwards se je ob zmagi podpisal pod 38 točk, Knicksom, ki so zaradi težav z gležnjem pogrešali Jalna Brunsona, pa ni pomagalo niti 40 točk in 13 skokov Karla-Anthonyja Townsa.

Cleveland Cavaliers so s kar 141:118 nadigrali New Orleans Pelicans, potem ko se je kar devet košarkarjev od skupno enajstih, ki so stopili na parket, podpisalo pod dvomestno število točk, zadeli so dvajset trojk. Najučinkovitejši je bil Donovan Mitchell s 27 točkami, za New Orleans, ki je izgubil 23. v sezoni, je Zion Williamson vknjižil 26 točk.

Liga NBA, 23. december:

Lestvici