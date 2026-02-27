Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Ž. L., STA

Petek,
27. 2. 2026,
14.05

Žreb parov osmine finala lige Europa

Slovenca čaka vroče gostovanje v Sevilli

slovenska nogometna reprezentanca Adam Gnezda Čerin

Foto: Aleš Fevžer

Slovenski nogometni reprezentant Adam Gnezda Čerin bo v osmini finala evropske lige s svojim Panathinaikosom igral proti Betisu iz Seville. Tako je določil žreb Uefe v Nyonu. Grke v primeru napredovanja v četrtfinalu čaka boljši iz dvoboja med Ferencvarosom in Brago.

Tekme osmine finala bodo 12. in 19. marca, četrtfinala 9. in 16. aprila, polfinala 30. aprila in 7. maja, finale pa bo 20. maja v Istanbulu.

Pari osmine finala evropske lige:

Ferencvaros - Braga
Genk - Freiburg
Stuttgart - Porto
Bologna - Roma
Panathinaikos - Betis
Celta - Lyon
Nottingham Forest - Midtjylland
Lille - Aston Villa

Pari četrtfinala:

Ferencvaros/Braga - Panathinaikos/Betis(ČF1)
Genk/Freiburg - Celta/Lyon (ČF2)
Stuttgart/Porto - Nottingham Forest/Midtjylland (ČF3)
Bologna/Roma - Lille/Aston Villa (ČF4)

Para polfinala:

ČF1 - ČF2
ČF3 - ČF4

