Petek, 27. 2. 2026, 14.05
1 ura, 28 minut
Žreb parov osmine finala lige Europa
Slovenca čaka vroče gostovanje v Sevilli
Slovenski nogometni reprezentant Adam Gnezda Čerin bo v osmini finala evropske lige s svojim Panathinaikosom igral proti Betisu iz Seville. Tako je določil žreb Uefe v Nyonu. Grke v primeru napredovanja v četrtfinalu čaka boljši iz dvoboja med Ferencvarosom in Brago.
Tekme osmine finala bodo 12. in 19. marca, četrtfinala 9. in 16. aprila, polfinala 30. aprila in 7. maja, finale pa bo 20. maja v Istanbulu.
Pari osmine finala evropske lige:
Ferencvaros - Braga
Genk - Freiburg
Stuttgart - Porto
Bologna - Roma
Panathinaikos - Betis
Celta - Lyon
Nottingham Forest - Midtjylland
Lille - Aston Villa
Pari četrtfinala:
Ferencvaros/Braga - Panathinaikos/Betis(ČF1)
Genk/Freiburg - Celta/Lyon (ČF2)
Stuttgart/Porto - Nottingham Forest/Midtjylland (ČF3)
Bologna/Roma - Lille/Aston Villa (ČF4)
Para polfinala:
ČF1 - ČF2
ČF3 - ČF4