Sreda, 20. 5. 2026, 18.15

"Novi format bo izboljšal tekmovalnost"

Uefa načrtuje spremembe kvalifikacij za velika tekmovanja

Uefa Euro 2024, države | Foto Guliverimage

Krovna evropska nogometna zveza (Uefa) načrtuje spremembo načina kvalifikacij za velika tekmovanja, prve bodo na vrsti tiste za svetovno prvenstvo leta 2030. Spremembe predvidevajo tudi uvedbo "švicarskega" sistema, kakršnega ljubitelji nogometa poznajo iz zadnjih sezon klubskih tekmovanj pod okriljem Uefe. "Nov format bo izboljšal tekmovalnost," je povedal predsednik Uefe Aleksander Čeferin.

Takšen sistem, ko ekipe ne igrajo v manjših skupinah z istimi tekmeci, temveč dobijo le nekaj izbranih nasprotnikov iz širšega nabora, je Uefa uvedla v svojih klubskih tekmovanjih v prejšnji sezoni in se je izkazal za zelo uspešnega.

Zdaj ga bodo predvidoma uvedli tudi v sistem kvalifikacij evropskih reprezentanc za SP in EP, le da bodo pri tem delno upoštevali tudi ligo narodov. Spremembe pa bo doživela tudi ta.

Tako bodo po novem 36 najvišje uvrščenih reprezentanc v ligi A razdelili v tri skupine s po 12 ekipami, vsaka ekipa pa bo nato igrala le šest kvalifikacijskih tekem. V ligi B bodo tri skupine s po šestimi ekipami ali pa dve s po šestimi in ena s sedmimi, odvisno od števila sodelujočih.

Podrobnosti sprememb Uefa za zdaj še ni razkrila, je pa že znano, da naj bi zmagovalci treh skupin lige A prišli neposredno na EP ali SP. Preostala mesta pa bodo nato razdelili po sistemu dodatnih kvalifikacij, v katere bodo vključene ekipe obeh lig, A in B.

Spremembe bo moral še potrditi izvršni odbor Uefe na septembrskem zasedanju. "Nov format bo izboljšal tekmovalnost, zmanjšal število tekem, ki ne odločajo o ničemer, ter navijačem ponudil bolj razburljivo tekmovanje. Obenem bomo zagotovili poštene možnosti za uvrstitev na tekmovanja vsem ekipam, pri tem pa ne bomo posegali v mednarodne koledarje z dodatnimi termini. Novi sistem bo povečal vrednost reprezentančnega nogometa," je povedal predsednik Uefe Aleksander Čeferin.

Uefa je že lani napovedala spremembe z željo, da bi mednarodne reprezentančne tekme postale bolj zanimive za navijače. V sodelovanju z dvema evropskima prirediteljema SP 2030 Španijo in Portugalsko (tekmovanje bo potekalo še v Maroku) bo Uefa obema zagotovila neposredno uvrstitev na SP, a bosta reprezentanci kljub temu sodelovali v novem sistemu kvalifikacij zaradi povezave novega sistema kvalifikacij in lige narodov.

