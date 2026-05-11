STA

Ponedeljek,
11. 5. 2026,
15.50

Osveženo pred

1 ura, 6 minut

Slavko Vinčič liga prvakov liga prvakov UEFA Daniel Siebert

Daniel Siebert.bo sodil finale lige prvakov

Brez slovenskih sodnikov v finalih Uefinih tekmovanj

Daniel Siebert. | Finale lige prvakov bo sodil Daniel Siebert.. | Foto Guliverimage

Evropska nogometna zveza je objavila seznam sodnikov, ki bodo sodili finala evropskih klubskih tekmovanj. Na njem ni slovenskih predstavnikov, zaključno dejanje lige prvakov med PSG-jem in Arsenalom 30. maja v Budimpešti pa bo sodil Nemec Daniel Siebert.

Prvi finale je na sporedu v konferenčni ligi 20. maja med Freiburgom in Aston Villo, kjer bo pravico delila francoska trojica na čelu s Francoisom Letexierjem.

Tri dni pozneje je v Oslu finale ženske lige prvakinj med Barcelono in Lyonom, ki ga bo sodila Švedinja Tess Olofsson, 27. maja pa je v Leipzigu finale evropske lige Crystal Palace - Rayo Vallecano, kjer bo glavni Italijan Maurizio Mariani.

Slovenija ima pet mednarodnih sodnikov. To so Slavko Vinčić, Rade Obrenović, David Šmajc, Martin Matoša in Mateo Tozan. Pomočniki so Matej Žunič, Jure Praprotnik, Tomaž Klančnik, Manuel Vidali, Andraž Kovačič, Grega Kordež, Aleksandar Kasapović, David Gabrovec, Tomaž Černe in Matic Mežnar.

Na seznamu Fifa za video sodnike so Matej Jug, Alen Borošak, Asmir Sagrković, Mihael Antič, Aleksandar Matković, Rade Obrenović in David Šmajc.

