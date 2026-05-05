Jan Oblak in Atleti obtičali pred vrati raja, Arsenal prvi finalist

V Londonu je padla odločitev o prvem finalistu letošnje lige prvakov. Arsenal si je veliki finale priigral z minimalno zmago z 1:0, ko je Jana Oblaka tik pred koncem prvega polčasa spektakla na stadionu Etihad premagal Bukayo Saka. Na prvi tekmi v Madridu je bil izid neodločen 1:1. Topničarji se bodo v finalu 30. maja v Budimpešti pomerili z boljšim iz sredinega polfinalnega dvoboja med Bayernom in branilcem naslova PSG.

Topničarji so v prvem polčasu stopnjevali pritisk in bili iz minute v minuto nevarnejši, medtem ko so gostje prežali predvsem na protinapade, Londončani pa so terensko premoč kronali tik pred odmorom, ko je Jan Oblak najprej ubranil močan strel Trossarda, a se je žoga odbila v noge Bukaya Sake, ki jo je nato z neposredne bližine pospravil za hrbet prekaljenega Škofjeločana.

Atletico, ki si je želel priti v prvi finale lige prvakov po sezoni 2015/16 in leta 2017/18 v polfinalu evropske lige izločil prav Arsenal, je imel novo lepo priložnost v 66. minuti, ko je Viktor Gyökeres v kazenskem prostoru žogo poslal čez gol po podaji z leve strani.

Madridčanom, ki so pred tem izgubili šest od zadnjih sedmih obiskov Anglije, tudi v končnici ni uspelo ogroziti vrat Londončanov, medtem ko so topničarji podaljšali dober niz proti španskim tekmecem, proti njim niso izgubili že deset tekem.

Arsenal se je v finale lige prvakov uvrstil drugič, naslova pa še nima. Pred 20 leti, ga je v finalu v Parizu ugnala Barcelona. Atletico Madrid pa je edina ekipa, ki se je v veliki finale uvrstila trikrat, a še nima lovorike. Dvakrat je ob robu zelenice stal Simeone. Še četrtič so Atleti izpadli v polfinalu tega tekmovanja (vključno s predhodnikov lige prvakov, pokalom pokalnih zmagovalcev).

V finalu elitne lige prvakov so v zgodovini zaigrali zgolj trije Slovenci, Oblak pa bil lahko postal prvi, ki bi si priigral popravni izpit. A mu ni uspelo. Slovenca tudi letos tako ne bo med zmagovalci.

Barcelona legendarnega Johana Cruyffa je bila leta 1992 na londonskem Wembleyju usodna za Srečka Katanca in njegovo Sampdorio. Zlatko Zahović je moral leta 2001 na milanskem San Siru z Valencio po izvajanju enajstmetrovk priznati premoč münchenskemu Bayernu. Na tej isti zelenici so se leta 2016 po strelih z bele točke sanje o najprestižnejši lovoriki v karieri razblinile tudi za Oblaka in Atlete, mirnejše živce je ohranil mestni tekmec in serijski zmagovalec tega tekmovanja Real.

